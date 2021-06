Lorena Meritano denuncia fuertes agresiones a través de sus redes sociales

La reconocida actriz argentina Lorena Meritano, quien saltó a la fama en Colombia gracias a su papel como ‘Dínora Rosales’ en Pasión de Gavilanes, denunció a través de su cuenta de Instagram, una serie de mensajes en el que es criticada y agredida.

Meritano acompañó el post con una larga reflexión sobre el tema y anunció que reportará y bloqueará a este usuario de Instagram que trató de intimidarla.

“Soy una adulta y gracias a Dios dejaron de afectarme hace mucho tiempo (los mensajes). Pero, debo confesar, que me intriga y me llama poderosamente la atención de cómo una persona puede llegar, no sólo a sentir algo así sino a escribirlo”, escribió la artista.

Seguido a esto, añadió que se ha alejado de las redes sociales debido a este tipo de mensajes y a la “toxicidad” a la que se tiene que enfrentar todos los días “Les soy sincera, entro a las redes cada vez menos porque cada vez me protejo más de la violencia, toxicidad y agresividad reinante (…) en las redes abrís los D.M para regalarle tu tiempo y energía a alguien que te manda un mensaje y te encontrás con cosas como estas y no son pocas son un montón”.

La actriz que fue diagnosticada en 2014 con cáncer de seno detalló la cuenta del sujeto que la insultó y se percató que el hombre tiene como descripción en su cuenta “Feliz de la vida”, detalle que resaltó la argentina. “No sé quién es, pero en la segunda foto de mi post verán que dice ser feliz.”

Meritano finalizó su reflexión diciendo que reza y “le pido a Dios por seres así que están muy enfermos de odio.”.