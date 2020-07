Mi libro termina cuando conseguí mis sueños: Oliver Stone sobre 'Chasing the light'

El director, productor y escritor de cine estadounidense, tres veces ganador del Oscar, Oliver Stone, habló en La W sobre su nuevo libro de memorias titulado ‘Chasing the Light’.

Stone cuenta que este escrito “es un retrato de los 40 años de mi vida. La historia de un soñador y de todas mis películas, y como de cómo alcancé ese sueño de hacer cine, de ser un escritor, y un director. Además de todas mis frustraciones, mi vida familiar, y mi paso por la guerra de Vietnam”.

Lea en La W: Falleció Pastor Londoño, el mejor narrador descriptivo de Colombia

Debido su inclinación al cine político, el defender sus ideas y tomar posición, cree que el ser así le ha traído problemas, afirmando que Estados Unidos es muy conservador, lo que le hace tener diferencias y ser bastante crítico.

Aclara que el libro finaliza en 1986, cuando alcanzó su sueño, después de la película, “Salvador”, y que se encuentra en el proceso de escribir un libro sobre personajes políticos.

Hablando de su filme de 1983, “Scarface”, explica que un año antes estuvo en Colombia investigando cómo funcionaba todo el negocio de la cocaína, y de cómo Pablo Escobar lo contactó para hacer su hacer su biografía, lo cual rechazó.

Acerca del protagonista de la película, Tony Montana: “era mi exageración y un personaje grande de ficción, y no había nadie como él hasta que llegó Escobar, que se parecía mucho, siendo mucho más grande, ya que tenía este rasgo de “Robin Hood” en su personalidad”, explicando que no le gusta y no tenía ningún interés de hacer una repetición sobre el tema de las drogas y la cocaína, esto en relación con el narcotraficante colombiano.

Por otra parte, para Stone, “Platoon”, es la historia central de su libro, porque él cuenta su vida, cómo cambió de ser un joven normal en Nueva York, con un pasado increíble, a la separación de sus padres y su ida a Vietnam, y la posterior realización de esta película, la cual le rechazaron varias veces y que le partió el corazón, pero que a pesar de todo logró realizar además de “Salvador”.

Con respecto la pregunta de si Putin, Chávez, Castro, le parecen unos personajes autoritarios, lejos de permitir una democracia y que se quieren perpetrar en el poder a como dé lugar, opina que “esa es una discusión política que me toma mucho más de un minuto dar mi visión”, pero dice que se siente muy orgulloso de sus documentales acerca de ellos.

Por último, sabe que Hugo Chávez es odiado por muchos en Colombia, pero que también es amado, y considera que hizo reformas positivas para la gente de Venezuela, defendiendo su legado, explicando como para él la situación actual es “una propaganda de los Estados Unidos, existiendo mucha exageración al respecto, presionando y tratando de cambiar el país, saboteándolo, buscando cambiar el régimen, como hicieron con los Castro”, expresando que “no es asunto de los Estados Unidos interferir. Eso fue lo que nos llevó a Vietnam, Iraq y Afganistán”, y donde ponen la mano, terminan en más tragedias y muertos.