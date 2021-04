Mujer denuncia que le exigen trabajar presencialmente, pese a posible contagio COVID-19

En Tiktok se ha difundido la grabación de una joven mujer colombiana que visiblemente afectada revela a esa comunidad de internet que su empresa le exigía presentarse de forma presencial a su lugar de trabajo, pese a que se había sometido a una prueba para detectar el coronavirus.

"¿Alguien me puede explicar en 'Polombia' por qué son tan estúpidos?", inicia su denuncia Orli Glogower Abadi, la mujer afectada.

De acuerdo a su relato, ya había presentado varias síntomas relacionados con el virus, como fiebre con temperatura de 39° y malestar general, manifestado en un fuerte dolor en su cuerpo.

"Esta cara es porque seguramente tengo COVID-19 no me han llegado los resultados, pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39°, me duele absolutamente todo, tengo tos", relató con lágrimas en el rostro Glogower.

Además, reveló que por no tener una incapacidad médica que respaldara su estado de salud, su empresa, de la cual no mencionó el nombre, le pidió asistir a su puesto de trabajo y cumplir sus responsabilidades.

La joven también comentó que su EPS le respondió ante la solicitud de ayuda con su incapacidad médica, que debía desplazarse hasta otro sitio de Bogotá para asistir a una cita médica presencial.

Orli Glogower Abadi criticó fuertemente a su empresa prestadora de salud, y a la organización que la emplea, por hacerla trabajar en medio de su condición y con una oleada de contagios por COVID-19 en el país.