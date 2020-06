"Muy desagradable", las fuertes acusaciones que recibió Lea Michele de sus excompañeros

La actriz protagónica de la existosa serie "Glee", Lea Michele, ha sido acusada por varios de sus compañeros por tener un mal comportamiento con ellos durante las grabaciones.

Inicialmente, la actriz publicó un mensaje en solidaridad con el asesinato de George Floyd en su cuenta de Twitter, sin embargo, Samantha Marie Ware, una de sus compañeras, la acusó en la red social y le dijo que "¿recuerdas cuando hiciste mi primer aparición en televisión un infierno? Porque yo no lo olvidaré. ¡Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te ‘cagarías en mi peluca’!, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood".

Ahora, varios compañeros salieron a hablar de las malas experiencias que vivieron junto a Michele, una de esas es Heather Morris, quien hizo el papel de Brittany en la serie.

En un trino señaló que “voy a ser clara, el odio es una enfermedad en EEUU que estamos intentando curar, por lo que no me gustaría que se expandiera el odio hacia nadie más. Dicho esto, ¿era desagradable trabajar con ella? Sí, mucho. Así que creo que Lea debería ser expuesta por no respetar a los demás".

Otro compañero de ella, Keith Powell escribió también su experiencia en un trino: "Lea Michele es un ser humano terrible y ha dicho cosas terribles a todo tipo de personas, incluyendo microagresiones racistas hacia la gente negra".

Entre tanto, varios de sus colegas que compartieron algunos capítulos con ella, señalan que fue grosera con ellos.

Por su parte, Michele publicó un mensaje de disculpas en sus redes sociales donde dijo que "aunque no recuerdo ni siquiera haber hecho esas declaraciones y nunca he juzgado a nadie por su origen o el color de su piel, no se trata de eso, lo que importa es que me comporté de forma que herí a a otra gente (...) “He escuchado estas críticas y sigo aprendiendo. Lo lamento mucho, seré mejor en el futuro gracias a esta experiencia"