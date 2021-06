“Nunca fui prepago, pero sí salí con hombres por plata”: Marcela Reyes

La DJ Marcela Reyes, quien ha protagonizado escándalos, habló con Yina Calderón a través de redes sociales sobre varios aspectos de su vida, pero también aprovechó para hacerle varias preguntas a la influencer.

En un juego de preguntas, Reyes le preguntó a Calderón cómo hace para aguantar el bullying que le hacen en redes por sus polémicas.

“A mí me expulsaron de un programa por lanzar un cuchillo. Nosotros somos de un barrio humilde de Bogotá (…). Un día dije, ‘yo llorando, pero salgo en todo lado’”, contó Calderón.

“Me importa cero, me resbala como el aceite. Yo le debo todo a mis seguidores, pero bullying me han hecho, pero no me importa”, añadió.

Asimismo, Calderón le preguntó a la DJ sobre si en algún momento de su vida fue prepago, lo que desató una contundente respuesta de la artista.

“No tengo nada en contra del prepago, no tiene nada de malo y la que tenga que hacer algo para salir adelante que lo haga, yo respeto muchísimo eso. Vengo de una familia muy humilde. Nunca fui prepago, no tuve la necesidad”, aseguró Reyes.

“Sí salí con hombres por plata. Cuando tu creces en un lugar muy humilde te empiezan a meter en la cabeza que tienes que conseguirte un marido para que te saque de pobre”, agregó.