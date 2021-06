“Para un vago es fácil destruirlo todo”: Polo Polo por bloqueos y vandalismo

Las manifestaciones en Colombia cumplen más de un mes desde su inicio el 28 de abril como una protesta social en contra de la reforma tributaria y que posteriormente se mantuvo como un descontento de una parte de los ciudadanos con el Gobierno Nacional.

Desde ese día se han registrado enfrentamientos entre algunos protestantes y miembros de la fuerza pública, evidenciando agresiones y excesos de ambas partes.

Ante esta situación, el activista político Miguel Polo Polo compartió un video en redes sociales en el que se mostró molesto por los bloqueos y actos vandálicos que se han presenciado desde el inicio del paro nacional.

De igual forma, defendió el acto de legítima defensa, pues aseguró que es una reacción a una agresión.

“Definitivamente el cinismo de la izquierda se volvió algo descarado, tienen a la sociedad al límite con su vandalismo y terrorismo urbano. Han evitado que el país siga produciendo y siga desarrollándose. Si alguien intenta levantarse y defenderse de los marchantes es acusado de paramilitar ante la opinión pública”, dijo.

“No señor, no está mal la legítima defensa porque es un derecho. Lo que está mal es lo que lo ocasiona que es el terrorismo y el vandalismo de los manifestantes”, agregó.

Por otro lado, aseguró que lo que están haciendo algunos de los que salen a marchar es destruir el país.

“Están destruyendo el país y dicen que lo hacen por nuestro bien, por nuestros derechos, ¿qué clase de gente enferma es esa?”, mencionó.

“El que no ha hecho nada en su vida no le importa lo material. Al que le importa es al que ha sacado el país adelante con sudor, lágrimas y esfuerzo. A un vago que no ha construido nada le es fácil destruirlo todo. La legítima defensa es el resultado de una agresión”, añadió.