Personalidades colombianas demuestran profundo dolor por muerte de Junior Jein

Junior Jein, quien fue el precursor de la Salsa Shoke en Colombia, no solo será recordado por éxitos como "Puro Vacilón", ‘Bambambilan’, ‘Turin Turan’ y ‘Diciembre’, canción de la 49 feria de Cali, sino también, por participar en proyectos sociales en pro de las comunidades afrocolombianas.

En septiembre de 2020, el artista colaboró con Hendrix, Alexis Play y la maestra Nidia Góngora en el sencillo: ¿Quién los mató?", inspirada en el clamor de justicia por la masacre de cinco menores de edad, ocurrida en agosto del año pasado en el sector de Llano Verde, en Cali.

Lea aquí: Muere Junior Jein tras atentado sicarial a las afueras de una discoteca en Cali

La muerte de Harod Angulo, más conocido como Junior Jein, impresionó a artistas, periodistas y políticos, que por medio de sus cuentas de Twitter lamentaron el asesinato del artista urbano y reprocharon la violencia en las calles, que se llevó de manera abrupta a un hombre que se destacó por su lucha por la igualdad.

Le puede interesar: Ofrecen millonaria recompensa para esclarecer el crimen del cantante Junior Jein

Personalidades como Adriana Lucía, Daniel Samper Ospina, Piedad Córdoba, Carolina Guerra, Mábel Lara, entre otros más, se sumaron a las voces de dolor y rechazo por su muerte y le exigieron a las autoridades aclarar los hechos que rodearon su muerte.

Además, exaltaron su talento, carisma y su trabajo por el Pacífico colombiano.

Que tristeza más grande…



No, nos rendiremos Junior Jein, no hasta despertar en un país en donde las balas no sean paisaje, en donde la violencia no sea nuestro lenguaje.



QEPD 💔#JuniorJein pic.twitter.com/u8ob7B0WjV