Que la investiguen a lo Valerie Domínguez: Diana Ángel sobre Alejandra Azcárate

La presentadora Alejandra Azcárate reveló a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que ha pasado unos días difíciles, esto tras conocerse la noticia en la que está involucrado su esposo, por una avioneta que se encontraba registrada a nombre de la empresa Interandes Helicopters S.A.S, propiedad de Miguel Jaramillo Arango (esposo de la actriz y presentadora) y Fernando Alonso Escovar, en la que se encontraron 440 kilos de cocaína.

A pesar de que la pareja de la colombiana no ha sido hallado culpable, en redes sociales Azcárate ha sido altamente juzgada por sus pasadas actitudes en temas controversiales.

Tras la reaparición de la presentadora, varios colegas y amigos del medio salieron en defensa de Azcárate y le expresaron su cariño y sobre todo, resaltaron que le creen a ella y a su esposo.

A raíz del apoyo de personalidades como Alejandro Riaño, Catalina Maya, Claudia Bahamón, Lina Tejeiro, Peter Albeiro, entre otros, en redes sociales se ha criticado a quienes apoyan a la comediante.

Sin embargo, a pesar de las palabras de aliento, hay otras personalidades como la actriz Diana Ángel, quien escribió en su cuenta de Twitter que “la ley es para todos”.

Además, agregó “que la investiguen y ya veremos, a lo Valerie Domínguez.”

Unas horas más tarde, la artista volvió a referirse al tema, pero por medio de refranes.

“Si no la están acusando oficialmente y no tiene que someterse a una investigación, ¿entonces cuál es la lora? ¿Se está especulando, se está suponiendo?”.

Me criaron a punta de refranes y uno de mis favoritos es:

“El que nada debe, nada teme”.



Y si no la están acusando oficialmente y no tiene que someterse a una Investigaciòn, entonces cuàl es la lora?

Se està especulando, se está suponiendo? @LAAZCARATE