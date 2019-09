¿Quiénes fueron los premiados en los Emmy 2019?

Los premios Emmy 2019 se realizaron este domingo en el teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles y estuvo acompañado de grandes celebridades del mundo de la televisión.

Los encargados de la apertura de la ceremonia fueron Breaking BadBryan , Ben Stiller y el comediante Anthony Anderson quienes amenizaron el evento por unos minutos.

Durante la ceremonia fueron premiadas 32 categorías, entre las que más esperadas se encontraban: Mejor serie dramática, Mejor actriz y actor de comedia, Mejor actriz y actor de reparto en comedia, Mejor dirección en comedia, Mejor actriz y actor en una miniserie, entre otros.

A continuación, las categorías y sus respectivos ganadores:

Mejor Actor de reparto en una serie de comedia

Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor Actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor guion en una serie de comedia

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Mejor dirección en una serie de comedia

Harry Bradbeer - Fleabag

Mejor actor protagonista en una serie de comedia

Bill Hader - Barry

Mejor actriz protagonista en una serie de comedia

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Mejor reality de competición

RuPaul's Drag Race

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película

Patricia Arquette - The Act

Mejor dirección de una miniserie o película

Johan Renck - Chernobyl

Mejor actor de reparto de una miniserie o película

Ben Whishaw - A Very English Scandal

Mejor guion de una miniserie o película

Craig Mazin - Chernobyl

Mejor actor protagonista de una miniserie o película

Jharrel Jerome - When They See Us

Mejor película para televisión

Bandersnatch - Black Mirror

Mejor actriz protagonista de una miniserie o película

Michelle Williams - Fosse / Verdon

Mejor miniserie

Chernobyl

Mejor guion en un programa de variedades

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor programa de sketch

Saturday Night Live

Mejor dirección de un programa de variedades

Don Roy King - Saturday Night Live

Mejor programa de televisión nocturna

Last Week Tonight with John Oliver

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Peter Dinklage - Game Of Thrones

Mejor guion para serie dramática

Jesse Armstrong - Succession

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Julia Garner - Ozark

Mejor actor en una serie dramática

Billy Porter - Pose

Mejor dirección en una serie dramática

Jason Bateman - Ozark

Mejor actriz en una serie dramática

Jodie Comer - Killing Eve

Mejor serie de comedia

Fleabag

Mejor serie dramática

Game Of Thrones