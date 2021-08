Rafaella, hija de Marbelle, reveló que se quedó sin la herencia de su papá

La hija menor de la cantante, quien actualmente es participante de 'MasterChef Celebrity', reveló que, tras la muerte de su padre, el coronel de la Policía Royne Chávez, ella quedó por fuera del testamento del hombre y no recibió ni un solo peso de la herencia.

La joven de 19, quien también es cantante y actriz como su madre, fue cuestionada por algunos de sus seguidores que le preguntaron si recibía ingresos mensuales de algunos de sus padres para poder vivir de manera independiente desde los 16 años.

Video: Marbelle reveló que quiere tener un hijo a sus 41 años

En su sección de 'Preguntas y respuestas' de Instagram aclaró que puede sostenerse porque trabaja desde los 15, y de paso afirmó que no heredó ni un solo peso de su padre.

“Esta yo creo que es la pregunta que más me hacen a diario, así que por eso la voy a responder. Yo soy independiente hace algunos años. Mi primer trabajo lo tuve a los 15 años y si por lo de mi papá te refieres a la herencia yo me quedé por fuera”, contestó.

Además, aseguró que no sostiene ningún tipo de relación con medio hermanos.

Le puede interesar: "Apareció la locota mayor": nuevo rifirrafe entre Marbelle y Matador

“No me hablo con ellos, no tengo ningún tipo de relacion, pero no es por mí. Estos temas nunca los hablo, estos temas nunca los toco, pero me los preguntan mucho y ya estoy cansada”, afirmó la joven.

Royne Elías Chávez García fue un coronel de la Policía que ejerció como jefe de seguridad durante la presidencia de Andrés Pastrana. En el país fue conocido por su matrimonio con la cantante Marbelle. En 2014 murió de cáncer de laringe.