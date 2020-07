¡Reapareció! El mensaje pedagógico que quiere dejar hombre que se puso el tapabocas mal

El ‘hombre del tapabocas’, quien se hizo famoso por un video de hace más de 10 años de CityTV en el cual se colocaba el tapabocas en vertical, es ahora ‘influencer’. Se trata de Juan Carlos Vargas, quien contó su historia en Sigue La W.

En primer lugar, contó lo que sucedió ese día, "me pasó lo que le pasa a muchos personajes de la vida pública y es que cuando me iba a poner el tapabocas no sabía por donde cogerlo, es algo que le puede pasar a cualquiera, me traicionaron los nervios".

Además, reveló que "yo me presté para una campaña que quería comunicar el uso del tapabocas de manera graciosa. Este es un tema serio pero para enseñarlo se le puede poner algo de humor".

"Tenemos que tomar el asunto mucho más serio, hay que cuidar nuestra vida. Hay muchos modelos de tapabocas entonces qué mejor que combinar eso con la ropa del día. La idea es usarlo hasta que se encuentre una vacuna" dijo.