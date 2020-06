Toqué el bajo porque había mucho guitarrista en mi barrio: Rudy Sarzo

El reconocido bajista en el mundo del rock y el metal, Rudy Sarzo, hizo parte de bandas legendarias como Quiet Riot, Whitesnake, Manic Eden, Dio, Blue Öyster Cult, Ozzy Osbourne, entre otras.

Nacido en La Habana, Cuba, a los 11 años se muda a Florida donde empezó ese gusto por la música y por el bajo.

Lea también: Después de siete años, La Mala Rodríguez regresa con un nuevo álbum

“Toqué el bajo porque había mucho guitarrista en mi barrio. Hacía falta un bajista y me dijeron que si quería entrar a un grupo eso era lo que faltaba. Así empecé y con el tiempo me gustó mucho. Me encanta el bajo y prefiero tocarlo por encima de otro instrumento”, comentó Rudy.

En 1981 comenzó profesionalmente de la mano de Ozzy Osbourne y saltó a la fama como su bajista. “El año que viene es el aniversario número 40”, recordó.

Comentó que antes estuvo en ‘Quiet Riot’, “pero que no era un grupo profesional porque no estaba con una disquera y todos trabajábamos, éramos más un grupo local en los 70”.

Le sugerimos: Andrea López, la colombiana detrás del próximo estreno de Gloria Estefan

Además, habló sobre su trabajo con Ozzy Osbourne cuando el guitarrista Randy Rhoads había muerto, “yo cuento todo eso en mi libro. Cuando él se murió todo cambió y perdí el gusto de tocar con Ozzy porque Randy ya no estaba y todo sonaba muy diferente. El espíritu, la esencia, la presencia de él estaba perdida, fue una etapa muy triste”.

“Hay mucho músicos que saben tocar muy bien, que tienen educación, pero lo que a muchos les falta es el tener gente que confié en ti, eso toma tiempo. Cuando llegué a Los Ángeles conocí gente y empecé a establecer confianza con ellos”, comentó Rudy Sarzo.

Por otro lado, Sarzo habló de su presente y su experiencia con la banda canadiense, ‘The Guess Who’, “me ha ido fantástico. Es un grupo joven, con buena actitud, tremendo talento y estamos sacando muevas música con ellos”.

Puede leer: Cartagena Insomne ofrece homenaje virtual a cinco artistas que cumplen 100 años