Activision confirma el regreso de Crash Bandicoot con un nuevo juego

Diez años después de su última entrega inédita, la franquicia de Crash Bandicoot regresa a las pantallas con una secuela de los tres juegos originales.

Después de semanas de filtraciones y una campaña de expectativa adelantada por activision, este 22 de junio la compañía anunció que “Crash Bandicoot 4: It's About Time” estará disponible el próximo 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One. Aún no se ha confirmado si habrá lanzamiento para Nintendo Switch o PC.

Según lo informado por la compañía, el juego retomará la historia de este icónico personaje a partir de Crash Bandicoot 3: Warped. Además, cuenta con un rediseño de su protagonista, nuevas habilidades y se podrá jugar con diferentes personajes dentro de la historia.

Esta es la primera nueva entrega de la franquicia en una década ya que en los últimos años solo se habían hecho lanzamientos de remakes de juegos antiguos.

It’s About Time ⏰ for a brand-wumping new #CrashBandicoot game! 🤪 Crash fourward into a time-shattering adventure in Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time. Available October 2, 2020 on PlayStation 4 and Xbox One. Pre-Order Now. pic.twitter.com/bFtrnnFahR