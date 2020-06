¿Cuál sería el precio de la nueva PlayStation 5?

Tras posponer el anuncio que inicialmente estaba previsto para el 4 de junio, Sony presentó a través de un evento digital las características de la PlayStation 5 y su nueva generación de videojuegos.

Blanco y negro son los colores presentes en el diseño físico de la PlayStation 5, una apariencia futurista y llamativa para los fanáticos de la consola de Sony.



Your first look at the #PlayStation5. pic.twitter.com/VCDfmVKCEl