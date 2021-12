“Me aburrí de Colombia”: Zach Morris, ‘el gringo colombiano’, ahora vive en Argentina

Zack Morris es un creador de contenidos estadounidense que se enamoró de la cultura latinoamericana, en especial de Colombia, a la que considera su segunda patria y en la que vivió por un largo tiempo, haciendo videos que mostraran la cultura del país.

Debido a toda su labor en pro de incentivar el turismo y a su amor por esta tierra, Morris obtuvo la nacionalidad colombiana y aseguró que ese fue “el mejor día” de su vida; sin embargo, hace un mes se radicó en Argentina y le manifestó al diario El Clarín que se había aburrido de Colombia, explicando sus motivos.

“Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta. De México a Perú, con sus variaciones, las culturas son parecidas. Y luego, llegas a Argentina y ya se nota en el hablar, el vos, los gestos que son únicos, la comida y el estilo de vida, todo es muy distinto”, dijo el influenciador al medio argentino.

Morris, de 30 años de edad, también habló de los planes que tenía en Colombia: “Quería empezar una empresa de turismo. Estaba obsesionado con el turismo comunitario y sustentable, cambiar la forma en que se hacía turismo. El gobierno de Colombia me contrató y mandaba a pueblos donde nunca había llegado un gringo, a que yo incentive a los alumnos a que aprendieran inglés. En mi mente tenía la idea de traer a los gringos, obligarlos a que vivan experiencias autóctonas y luego me di cuenta de que no quieren eso”.

Además, agregó a su relato que terminó en redes sociales a raíz de una relación “tóxica” que tuvo con una colombiana y necesitaba algo con que distraerse luego de terminar.

“Luego de unos 6 meses con ella, me había sumergido bastante en la cultura colombiana y quise aprovechar eso que había aprendido. Cuando nos separamos, la extrañaba mucho, entonces empecé a publicar videos de lo que me había enseñado ella, como por ejemplo comer arepas. Y vi que generaba interés un gringo haciendo cosas típicas colombianas”, comentó a El Clarín.

Zack Morris agregó que , sin querer, uno de esos videos se viralizó y comenzó a recibir dinero por eso: “Empecé a sentir la energía de la gente de Colombia. Y me di cuenta de que había algo interesante ahí”.

Para finalizar, el estadounidense nacionalizado colombiano comentó lo que lo enamoró de Colombia: “De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Eso me inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso”.

De acuerdo con las palabras de Zack Morris, no tiene planeado volver a Colombia, pues está radicado en Argentina, enseñando inglés a sus seguidores y tiene como próximo destino Brasil, otro país que lo seduce.