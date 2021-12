“Los delincuentes tienen una nueva modalidad de robo”: Periodista robado y apuñalado

Bogotá

La delincuencia sigue disparada en Bogotá y en esta oportunidad, el periodista Gustavo Verbel se salvó, de milagro, de morir en un atraco, cuando le propinaron dos puñaladas por robarle su bicicleta en la ciclorruta de la calle 26.

De acuerdo con sus palabras, “hoy por hoy la modalidad de operar de estos delincuentes es asesinar para poder robar, eso fue lo que me pasó a mí” y agregó: “me dieron dos puñaladas en el cuello que no fueron profundas por fortuna o si no, no estaría contando el cuento”.

Verbel también relató lo que sucedió en el momento del asalto: “Yo iba por la ciclorruta de la 26 y veo a dos personas que vienen cerca de mí, pero por curiosidad… a la altura del ICA, cerca de la Universidad Nacional, hay una parte muy oscura, yo iba despacio escuchando música cuando de repente me salió uno de los tipos que vi antes, me empuja y me tumba, yo abro las manos y le digo “no me haga nada” y él me responde con groserías y se lanza sobre mí y me da las dos puñaladas”.

Continuó con su historia apuntando que la policía llegó a atender la situación y que uno de los uniformados le describió al atracador; sin embargo, no le dijo nada más. Luego paró una ambulancia que cruzaba por la calle 26 y le prestaron los primeros auxilios.

“Veo una ambulancia que viene por la 26 y le hice señas, el paramédico se bajó y le conté lo que me pasó, me dio los primeros auxilios y me dice que me debe llevar al hospital, pero que acababa de llevar al hospital Militar un paciente con Covid y que, si bajo mi responsabilidad me quería subir, me podía llevar y yo acepté”, comentó Verbel.

Allí lo atendieron y le salvaron la vida; sin embargo, el periodista señaló que por esa zona de la calle 26 es muy oscuro para los transeúntes y no hay presencia policial: “Los uniformados más cercanos a ese lugar están en la estación de Corferias”.

El coronel de la Policía Miguel Andrés Camelo habló con W Radio sobre esta situación y la delincuencia en general y señaló que se encuentran tras la pista de los delincuentes que hirieron al periodista Gustavo Verbel.