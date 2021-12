Se cayó el nombramiento de directora de Derechos de Autor del Mininterior

Sigue La W le puso a la lupa a los requisitos que se estarían incumpliendo para la elección de la nueva directora de Derechos de Autor del Ministerio de Interior. Se trata de un cargo en el que estaría Isabel Cristina de Ávila como una de las opciones.

De acuerdo a los requisitos que se exponen para aspirar a dicho cargo público, se debe cumplir con especializaciones en el área. Eso quiere decir que se exigiría estudios en normativa autoral o políticas públicas de derechos de autor.

Sin embargo, Isabel Cristina de Ávila no cumpliría con dichos lineamientos para ser elegida en el cargo. A pesar de su experiencia, no cuenta con dichos estudios que serían un requisito indispensable.

Sobre el tema, Sigue La W habló con Francisco Camargo, director de Empleo Público de la Función Pública. Camargo fue insistente en asegurar que quien determinaba sus opciones para ser elegida era otra área.

“El área de talento humano de cada entidad es quien debe verificar los requisitos de un cargo de gestión pública, así como en este caso”, indicó.

Luego de que Sigue La W advirtiera que Isabel Cristina de Ávila no cumpliría los requisitos, el Ministerio de Interior respondió. Según el organismo, no se ha realizado el nombramiento.

“Inicialmente había una interpretación que podía tener experiencia afín y se subió la hoja de vida para comentarios. Cuando se mira para hacer el decreto se observa que no cumple requisitos porque el requisito es estricto y no se puede ni homologar con experiencia o posgrados afines. En conclusión, no se nombró, la directora actual continua, aunque presentó renuncia y por ahora de encargará a alguien interno mientras tanto”, dicen en su respuesta.