Por orden de una juez, animales de compañía podrán ingresar al Parque el Country en Bogotá

Bogotá

En las últimas horas, un juez le ordenó a la Alcaldía de Bogotá que, en el término de 48 horas, permita la entrada de personas con animales de compañía al Parque El Country. La tutela fue interpuesta por la exconcejal Andrea Padilla junto con el abogado Luis Domingo.

En su fallo, la jueza afirmó que los animales hacen parte del núcleo familiar de las personas, que las familias multiespecie tienen protección constitucional en el país y que los animales son sujetos de cuidado interesados en la organización de la ciudad.

Según la jueza, el IDRD no puede desconocer que, “al no existir un pronunciamiento por un acto administrativo, una disposición legal o un mandato constitucional, no se puede impedir la libertad de locomoción con animales sintientes o animales domésticos, por ello al imposibilitar tal ingreso, se estarían vulnerando derechos fundamentales como los aquí alegados por el accionante”.

“Este Despacho Judicial, hace notar que existe un desconocimiento de la norma y de los fallos emitidos por la honorable Corte Constitucional en relación con la protección de los animales domésticos y el libre desarrollo de conformación de la familia, y en igual sentido el contenido del POT Bogotá Revedecer, presentado por el nivel ejecutivo Distrital.”

Ampliar