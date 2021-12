Se define título minero en Cogua para explotación de grava y arcilla: advierten consecuencias

Cogua

Para este viernes, la CAR-Cundinamarca citó a la Audiencia Pública Ambiental en el municipio de Cogua, para el título minero de explotación de grava y arcilla, sobre el valle aluvial del río Neusa, por parte de las empresas Colombiana de Agregados SAS y Triar SAS.

Sin embargo, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, fue enfático en decir, que no está de acuerdo con que esta posibilidad se pueda dar. Según el funcionario, el proyecto tendría graves consecuencias en ríos y áreas protegidas.

“Mi posición es que no es conveniente para el municipio, parte de su predio se endientes en áreas protegidas, no podemos adecuar cuatro afluentes, entre ellos el río Neusa, no es conveniente, adicional a toda la argumentación que se ha dado de manera técnica, está el no querer de la comunidad.”

Según la CAR, en estas reuniones se anunció que las empresas “presentarán el proyecto, con énfasis en los impactos ambientales, medidas de manejo y lineamientos de participación”, por lo que es importante la participación de las autoridades locales, regionales y nacionales, y comunidad en general para que puedan formular preguntas con relación al proyecto.