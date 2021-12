Santa Fe presentó sus refuerzos para el 2022: Morelo y Mier, los más destacados

Independiente Santa Fe anunció este lunes 20 de diciembre sus refuerzos para la temporada 2022, contrataciones en las que destacan nombres como los del delantero Wilson Morelo y el experimentado mediocampista Matías Mier.

A través de una rueda de prensa, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dio a conocer la lista de contrataciones del cuadro ‘cardenal’ que también la conforman Wilfrido de La Rosa, Ezequiel Aguirre y Harold Rivera, hijo del extécnico del equipo.

Así las cosas, el proyecto de Martín Cardetti empieza a tomar forma, pues los jugadores se pondrán a disposición del DT de inmediato.

Uno de los más aclamados en la rueda de prensa fue Morelo, quien estuvo en Colón de Argentina por tres años, quien mencionó que una de las razones para fichar por Santa Fe es para ayudar al club en su difícil situación.

“Hace 3 años y me fui y todos los días algún hincha me escribía. Quiero ayudar al equipo a salir de la situación en la que se encuentra. Me siento muy bien, físicamente no he parado”, comentó.

Por último, Méndez reveló que el mediocampista Alexander Mejía, quien tuvo su paso por la Selección Colombia, regresará a Atlético Nacional.