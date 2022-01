“Es una canallada por parte de Laureano y su abogado inculparme”: Sanclemente sobre ‘Narcofinca’

En diálogo con la W Radio, el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente habló acerca del proceso que hay en su contra por la presencia de un laboratorio de cocaína dentro de una finca en la que figura su nombre y señaló que es inocente y que su exmayordomo Laureano Martínez busca incriminarlo para obtener beneficios de la justicia.

“Es una infamia, es una canallada por parte de Laureano y de su abogado. Es una realidad incontrovertible que sembraron un laboratorio en un acto de abuso de confianza y han sido capturados posteriormente y han reconocido su participación en esos hechos, así que pretenden a través de un principio de oportunidad, obtener algún tipo de beneficios enlodando y atentando contra mi integridad y mi buen nombre”, aseveró Sanclemente.

Además, añadió que él nunca autorizó la presencia de un ‘narcolaboratorio’ en su finca: “he sido víctima de esa circunstancia, de que me sembraron un laboratorio, pero yo no autoricé esto, fue un abuso de confianza de mis mayordomos cuando me desempeñaba como embajador de Colombia en Uruguay. Es infame comprometer el prestigio de mi familia y mi vida por una actividad indebida”.

También señaló que una vez se empezó a conocer de la presencia de un laboratorio de cocaína en la finca, intentó comunicarse con los mayordomos, pero estos no le respondieron: “Tan pronto mi hermano me informa que están haciendo un allanamiento en mi finca yo digo que no hay ningún problema que se haga el allanamiento. Desde el Uruguay intenté comunicarme con los mayordomos, pero no hubo respuesta, una vez cuando hallan el laboratorio, yo insisto en buscarlos, pero ellos ya habían huido de la finca”.