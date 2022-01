Protestas en Kennedy por caso de maltrato animal: denuncian que seis perros eran golpeados

Bogotá

Habitantes en la localidad de Kennedy protestaron en las últimas horas tras conocerse en videos, la denuncia que hicieron sobre el maltrato de seis perros, en el barrio La Rivera. Según los vecinos de la zona, la mujer a cargo de los animales los golpea constantemente, por lo que decidieron protestar y llamar a las autoridades.

“Los perros estaban en pésimas condiciones, gritan terriblemente porque los maltrataban, en un video se ve cómo cuando le reclaman a la señora ataca a una chica y le dice que no se meta, que eso no es problema de ella, que es una abusiva (...) hubo un plantón ayer en su casa y le pegó al papa y casi lo mata y a los perros.”

Sin embargo, denuncian también que el procedimiento no fue claro y no se llevaron la totalidad de animales. “La policía ambiental y el instituto de bienestar estuvieron aquí pero solamente se llevaron 3 de los 6 perros, dijeron que no iban a hacer nada público, dicen que no van a dar noticia, que no van avisar nada de los animales, los sacaron en pésimas condiciones con problemas de piel, un grado alto de maltrato”.

“Los otros tres perros no quieren entregarlos y se los dejaron a la señora y se fueron, los íbamos a llevar a varias fundaciones pero no se pudo”, dijo Ángela Camila Riaño, integrante las Fundadoras de Red de rescate patitas de la protesta.

Sobre estos hechos, el Distrito, en cabeza del Instituto de Bienestar animal, confirmó el operativo, pero aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre este caso que generó indignación en la comunidad que convocó una velatón para este jueves.”