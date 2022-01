¿Participación en política? La advertencia de Claudia López para elecciones

Bogotá

Este martes, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, lideró la instalación del Consejo Distrital de Paz – máxima instancia asesora y consultora en políticas públicas de paz del Distrito. Allí, aprovechó para lanzar nuevas puyas y hablar de lo que viene este año en materia electoral para la ciudad y el país.

“Y ahora que nos encontramos en un año electoral quiero recordar que el voto es libre, en Bogotá y toda Colombia, y esta Alcaldía jamás intervendrá en las decisiones de voto de los ciudadanos. Pero sí quiero recordar que en el (año) 2022 no podemos permitir que Colombia, por falta de información o manipulación expresa de actores políticos, cometa el error de derrotar en las urnas nuevamente los acuerdos de paz”, dijo la alcaldesa López.

Aseguro también López que no hay un compromiso serio, político, económico y de inversión para la construcción de paz territorial. “Todos sabíamos que por duro, firmar los acuerdos de paz y desmovilizar la guerrilla de las Farc era el paso más fácil de la paz”.

“Colombia está pagando hoy en día con un nuevo ciclo de violencia que puede empeorar. Si con todo el compromiso, toda la dedicación que hemos tenido en Bogotá, nos enfrentamos a dificultades y obstáculos para trasladar ese compromiso en hechos, ahora imagínense otros territorios donde ese compromiso no existe.”

Por otra parte, López agregó que “ni cumplen los acuerdos de paz con las Farc ni cumplen los acuerdos de paz con la ciudadanía y después esperan que no haya estallido social, y se preocupan porque hay polarización. ¿Cómo no va a haber? Donde hay exclusión y negación sistemática de derechos, cómo no va a haber.”

La alcaldesa finalizó enviando un mensaje a las disidencias de las Farc: “la paz en democracia puede ser precaria. La paz en regímenes autoritarios es inexistente –no precaria–. No perdamos el norte en ese sentido (…) Quisiera hacer dos llamados: uno al Estado y a la dirigencia de las Farc desmovilizada para que honren su palabra de empezar por lo menos por una localidad, la más agredida por ambos del conflicto en Bogotá que es Sumapaz”.