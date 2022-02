Mujer esperó más de seis horas dentro de una ambulancia en Bogotá tras sufrir accidente en Transmilenio

Bogotá

Erika Colmenares, denuncia que en las últimas horas en Bogotá sufrió una lesión, luego que el bus de Transmilenio frenara de manera intempestiva en inmediaciones al Museo Nacional, en la carrera séptima, en el centro de la ciudad. Sin embargo, al llegar a la estación de Banderas para ser atendida y valorada, tuvo que esperar más de seis horas.

“Yo seguí en el Transmilenio hasta banderas, ya que algunos bachilleres que estaban en el bus me dijeron para que me atendieran y miraran si me había pasado algo. Llegué con ellos y se bajaron, me ayudaron, le di los datos del bus, las placas y el móvil, pero luego de varias horas y que no aparecía, me subieron a la ambulancia, mientras tanto con el dolor que tenía, me decían que me fuera por la EPS entonces porque nada, porque si no aparecía el bus, no había nada que hacer”.

También señala que “llegaron tras más de seis horas a decir que ya lo había ubicado al conductor, eran la 11 de la noche casi y yo seguía montada ahí en la ambulancia, que porque tocaba esperar. Cuando llegaron los abogados de Transmilenio me dieron que conciliaríamos, el conductor me dijo que lo perdonara que alguien se le había atravesado”.

Dice Erika que tuvo lesión en su brazo y tiene una incapacidad de cinco días. “A lo último, no me aguantaba más y me decían que también tocaba esperar a un policía de Tránsito, yo les decía que no fueran inhumanos, pero ellos decían que no podían hacer nada hasta que llegara un policía”.

Sobre esta denuncia, ni Transmilenio, ni la Secretaría de Salud se han pronunciado.