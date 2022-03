“Sin palabras”: Exnovia de Yeferson Cossio habla de la supuesta relación de él con Aida Merlano

Todo un revuelo en las redes sociales el video en el que vieron al influencer Yeferson Cossio dándose un beso con la también creadora de contenido Aida Victoria Merlano, pues no hacía mucho que él había comunicado el fin de su relación con Jenn Muriel.

Esto se dio para generar un montón de chismes en el que juzgaban a Cossio porque, según las especulaciones de la gente, él habría dejado a Jenn para estar con Aida, entre otros rumores que surgieron y que convirtió en tendencia a los implicados.

Fueron muchos seguidores de Jenn Muriel que le comenzaron a escribir a sus redes sociales dándole apoyo moral por la situación y pidiéndole que diera su opinión al respecto y pues así lo hizo.

A través de las historias de Instagram, la mujer se pronunció frente a todo el frenesí desatado entorno a su ex, Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano y señaló que “es más que obvio” que no tenía nada que decir.

“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo nada que decir. Sin palabras… No pienso hablar mal de nadie, cada quien actúa y sigue su vida como mejor le parezca. Gracias por tomarse el tiempo de mandarme mensajes de bonita energía”, fue lo que publicó Muriel.

Incluso, Yeferson Cossio también se pronunció sobre este rumor de su romance con Merlano y pidió que dejarla por fuera de esto a su exnovia (Jenn Moncada), pues él ya es un hombre soltero que puede salir con la mujer que quiera.

La hija de la congresista prófuga de la justica, Aida Merlano, también se pronunció sobre su presunto romance: “Yo no me estoy escondiendo de nada. Sí salí con Cossio y, de hecho, estoy con él aquí en Bucaramanga en una reunión puntal de un tema que a mí me interesaba”.

“El manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o a su ruptura es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que nada tiene que ver conmigo”, complementó Aida Victoria.