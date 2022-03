Vamos a crear el ‘cartel de los traidores’ para exponer a los congresistas corruptos: Jota Pe Hernández

Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido en sus redes sociales como Jota Pe Hernández, es un Youtuber que se convirtió en senador de la República y sacó la tercera votación más alta al Senado por debajo de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal.

El nuevo congresista dialogó con La W sobre su triunfo y señaló: “Es impresionante porque Alianza Verde no fue el único partido que me pidió que participara en el Congreso, fueron tres partidos y al principio los rechacé a todos, pero Alianza Verde me insistió hasta que acepté. Nunca tuve la aspiración de estar en política, lo mío era estar en el noticiero denunciando a los corruptos… Lo que nunca me imaginé que íbamos a sacar la votación más alta de los alternativos, quedamos terceros en general por debajo de Miguel Uribe y María Fernanda Cabal”.

También habló acerca de su tendencia política, pues siempre fue acercado al uribismo: “Al país lo han estado dividiendo durante mucho tiempo entre derecha, centro e izquierda y el hambre que aguantan los colombianos no es de derecha, centro o izquierda, sencillamente hambre. Lo reconozco, saqué hasta un video que se llamaba ‘uribista arrepentido’, mi familia creyó en Uribe y en el mejor país que nos prometieron, pero al momento no se ha construido y tenemos derecho a cambiar”.

Por último, habló acerca de lo que tiene pensado hacer ahora que es senador: “Una de las cosas que tengo en mente es que congresista que no esté trabajando por el pueblo sino haciendo negocios, lo exponemos para que en la próxima elección no llegue al Congreso a hacerle daño a Colombia; queremos crear algo que se va a llamar el ‘Cartel de los traidores’ y ahí estaremos exponiendo a esos congresistas que poco les importa el ciudadano de a pie y que mucho les importa favorecer a los empresarios que le favorecieron sus campañas”.