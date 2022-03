Jamming Festival: las reacciones de los asistentes que se quedaron con la boleta comprada

Colombia

La W conoció que desde las 3 de la mañana de este viernes le pidieron a las empresas operadoras de logística desmontar los equipos del Jamming Festival y les dijeron que era porque se aplazaba el evento.

De esta manera, la secretaria de Cultura de Ibagué, Grace Cifuentes, confirmó en La W que “el festival, que es un evento privado, se decidió aplazar. Desde la Alcaldía lamentamos esta decisión, estábamos preparados para recibir aproximadamente 150 mil personas durante el fin de semana, pero ya por motivos ajenos, al ser un evento privado, deciden aplazarlo”.

Por su parte, la empresa organizadora del evento, Buena Vibra Eventos, a través de un comunicado indicó que:

“La organización del Jamming Festival 2022 comunica a las autoridades, al público, medios de comunicación, aliados, proveedores, ciudadanía en general y artistas que el evento programado para los días 19,20 y 21 de marzo de 2022 en las instalaciones de Plata Hawai, en la ciudad de Ibagué, será aplazado por motivos de fuerza mayor. En las próximas horas ampliaremos esta información”.

Frente a ello, en Contrarreloj, Raúl Solórzano manifestó que no sabe la razón del aplazamiento del Jamming Festival ya que los escenarios estaban perfectos, los artistas estaban pagos “no entiendo que fue lo qué pasó, no he podido comunicarme con Alejandro (organizador del evento) desde anoche para que me cuente que fue lo qué pasó esta madrugada para a ver tomado esa determinación, estamos absolutamente desconcertados y tristes porque toda la ciudadanía tenía una expectativa muy grande”.

Por su parte, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, le dijo a La W frente al aplazamiento del Jamming Festival que: “la responsabilidad la tiene el empresario, nosotros facilitamos todo al empresario, ampliamos los hombres de seguridad, el transporte, y se ampliaron horarios en centros gastronómicos”, dijo.

Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que abrió una investigación administrativa contra la empresa ‘Buena vibra eventos E. U.’, organizadora del evento Jamming Festival, al no presentar, asistir ni atender la información requerida desde el pasado 11 de marzo y causar afectaciones a los consumidores.

Además, el ente acusador trasladará las denuncias recibidas a la Fiscalía General de la Nación para que determine si se ha cometido algún delito por aplazar el evento faltando un día.

Por esta razón, los asistentes y emprendedores se manifestaron en redes sociales y en las calles anunciando que estarían perdiendo el dinero de la boletería, el hospedaje, e incluso viáticos.

Incluso, el Esmad estuvo en alrededores de Casa Babylon ante las protestas de quienes compraron la boleta del Jamming Festival en Bogotá.

#Bogotá A esta hora hace presencia el Esmad en alrededores de Casa Babylon ante las protestas en ese sector de la ciudad → https://t.co/AMNglsACd7 #Video pic.twitter.com/F447bqGAsH — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 19, 2022

Igualmente, La W le preguntó a varios afectados por el aplazamiento del Jamming Festival y estas son sus respuestas:

#Video Isabel, una ciudadana chilena que llegó a Colombia hace dos días, pide que le devuelvan su plata que invirtió en el Jamming Festival → https://t.co/tbm3iWvODO #NoticiaW pic.twitter.com/2kHJkMVfMf — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 19, 2022

#Video José es mexicano y llegó con su grupo de amigos y con 40 personas más a Colombia para el Jamming Festival → https://t.co/tbm3iWvODO #NoticiaW pic.twitter.com/qLdOpx7wSC — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 19, 2022