Eso dicen todos los socialistas para generar confianza: Cabal sobre juramento de no expropiación de Petro

Gran controversia ha generado en los últimos días el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, debido a sus propuestas sobre el perdón social y las pensiones de los colombianos.

Debido a esto, el candidato y líder de la Colombia Humana ha tomado varias medidas para garantizar a los colombianos que, en caso de llegar a la Presidencia, no afectará a los empresarios y emprendedores, consiguiendo con esto, que más sectores se unan a su campaña.

Una de las decisiones que tomó Petro fue declarar bajo juramento que su programa de gobierno no incluirá algún tipo de expropiación. Esto, según el candidato, para acabar con la campaña de miedo y las noticias falsas que han afectado sus propuestas.

“Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie”, dijo ante la Notaría 17 de Bogotá.

Tras conocerse la noticia, desde varios sectores políticos salieron a criticar la decisión de Petro, especialmente desde la derecha, en cabeza de la senadora María Fernanda Cabal, quien arremetió contra el candidato presidencial.

A través de un trino, la senadora del Centro Democrático aseguró que el juramento de Petro solo se da para “generar confianza a la gente”.

Añadiendo que “Fidel Castro y Hugo Chávez también negaban su naturaleza y cuando tuvieron poder, esclavizaron a sus países. Un clásico que ya nos sabemos de memoria”, escribió Cabal, en respuesta a la noticia compartida por W Radio.

La respuesta de la senadora también generó bastante controversia en las redes sociales, sin embargo, Petro no le ha contestado.

