César Gaviria dio pistas sobre el candidato presidencial al que podría apoyar

Desde tempranas horas, el expresidente César Gaviria citó a la bancada del Partido Liberal en el Congreso para evaluar el apoyo presidencial.

El jefe natural de la colectividad compartió un documento con sus reflexiones sobre las necesidades del país y las falencias del Gobierno del presidente Iván Duque.

“Estamos concluyendo un gobierno que poco nos deja. Una administración contagiada de la serenidad imperturbable de un presidente que se parece más a un actor al que alguien le escribe el libreto”, dijo.

Pero también hizo mención a las líneas rojas que se deben tener en cuenta para apoyar a algún candidato presidencial.

“No podemos dejar que del país se apodere el populismo o el autoritarismo. La retórica vana de sembrar entre los ciudadanos miedos, odios y temor al cambio no es lo nuestro. No queremos la nostalgia de algún caudillo montado en su caballito: tratando de vender el mito que pretende que solo determinada persona puede gobernar el país, esa es otra forma de volver siempre a donde estábamos, vana nostalgia, esa de que todo tiempo pasado fue mejor”, señaló.

Además, dijo que “solo partiendo de una rigurosa crítica de la tarea del gobierno actual, de las instituciones públicas y de la sociedad, es como se logra construir un programa y una agenda de cirugías profundas que toque el fondo de las estructuras de gobierno”.

“Y también este es el camino para la gran coalición de centro progresista que el país debe construir y anhela. No otros cuatro años de polarización, ni de vivir en función de las pujas del partido Centro Democrático y los otros partidos afines con el expresidente Uribe, que ha estado en el gobierno por 12 años, donde las recriminaciones y los odios han terminado por prevalecer sobre los verdaderos problemas del país. El expresidente Santos, con ocho años de gobierno tampoco pudo escapar de estas tormentas”, indicó.

Y entre las condiciones que puso para definir el apoyo del liberalismo están: culminar el proceso de paz, crear una renta básica y cambiar la tributación, impulsar una reforma policial, combatir los cultivos ilícitos, reformar la justicia, entre otras.