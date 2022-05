Video: conductor arrolló a ladrones que le habían robado un reloj de 40 millones de pesos en Bogotá

Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Bogotá, se trata de un intento de robo que terminó con un accidente vehicular en el barrio Los Rosales de la localidad de Chapinero. El sábado 14 de mayo, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un hombre que se transportaba en un carro BMW.

Según la victimas, los delincuentes hurtaron pertenencias valiosas, entre ellas un reloj Cartier avalado en 40 millones de pesos pero no lograron escapar debido a que el conductor se dio a la persecución de los ladrones, quienes habrían accionado un arma de fuego contra él.

“Yo iba en mi automóvil, iba sin techo, es un convertible, me abordaron dos hombres en moto me pusieron un revólver en la cabeza, me dijeron que me iban a matar, les entregué un reloj de 40 millones, dos celulares y una cadena, después de eso, dijeron que me iban a matar, yo arranqué y ellos siguieron detrás del carro, me dispararon, sentí el disparo y decidí embestirlos para detener esos disparos, los arrolle contra otra camioneta, cuando gracias a la policía bajaron dos motos y lograron capturarlos.”

Sobre estos hechos, el comandante de la Estación de Policía de Chapinero, Teniente Jeison López, indicó que “casi que inmediatamente llega la patrulla del cuadrante de aquí de la jurisdicción, verifica la situación, hace la persecución y se termina con la captura de dos sujetos, uno de ellos con un arma de fuego”.

El oficial también señaló que los dos sujetos capturados ya tenían antecedentes judiciales por los delitos de hurto agravado y calificado y tráfico de estupefacientes.