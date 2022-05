Por evitar robo, un guarda de seguridad de la Universidad Javeriana resultó herido

Bogotá

En horas de la tarde de este miércoles, en la localidad de Chapinero, una de las más afectadas por la delincuencia, se registró nuevamente un hecho delincuencial, cuando dos sujetos en moto intentaron robar a una mujer en inmediaciones a la Universidad Javeriana.

Los hechos, ocurrieron en la carrera quinta, cuando la mujer es abordada por los dos hombres que, con armas de fuego, intentaron llevarse sus pertenencias. En ese momento, la seguridad de la Universidad reaccionó para evitar que la mujer fuera robada o resultara herida, sin embargo, en la acción, un guarda de seguridad resultó herido, pero por fortuna se encuentran fuera de peligro y están siendo atendidos en el hospital San Ignacio.

Según las denuncias que ha recolectado la Policía, hay zonas Bogotá donde más suceden estos hechos, por eso el llamado es tanto para la ciudadanía, para que evite sacarlos en la calle, pero también para las autoridades con el fin de que estén más alertas.

La Fiscalía General de la Nación hace pocos días indicó que hay una fuerte preocupación en la localidad de Chapinero, específicamente entre la carrera 7 y la avenida caracas sobre las calles 53 hasta la 63, porque es el corredor urbano donde más atracan a estudiantes y trabajadores.

“Dentro de la perspectiva de los transeúntes, después de las 6:00 p.m. o en la madrugada, zonas como la Caracas, la localidad de Los Mártires y el centro de Bogotá,

y la falta de presencia de la Policía Nacional, que en medio de los fines de semana solo cubren las áreas cercanas a los bares”.

Cabe señalar que concejales como Emel Rojas, han denunciado el aumento de la delincuencia en la ciudad. Indica el cabildante que entre el 1 de enero y el 30 de abril se incrementó el robo a celulares y personas con el uso de Escopolamina en un 80%, lo más preocupante es que en abril se incrementó un 120%, se registraron 174 casos de hurtos.

“Tenemos que utilizar la inteligencia, si ya tenemos la tecnología podemos avanzar, tenemos que ser consientes del problema, yo le he pedido a la alcaldesa que tengamos una política clara de seguridad,no la hemos tenido, el general a la calle no dio resultado, los distritos de protección no dieron resultado. ¿Qué tenemos que hacer?, atacar las bandas delincuenciales, hay 165 bandas ubicadas en Bogotá, la policía sabe”.