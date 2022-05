Las 10 frases que dejó Sergio Fajardo en el Debate Decisivo de Prisa Media

Sergio Fajardo, el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, estuvo en el Debate Decisivo de Prisa Media en el que abordó temas de interés nacional como la educación, la inseguridad, la corrupción, entre otros.

No obstante, el exgobernador de Antioquia también se refirió a las negociaciones con el ELN, profundizó en su propuesta económica en la que implementará una reforma tributaria y en la modificación del Icetex.

Asimismo, aprovechó para lanzar pullas contra el gobierno de Iván Duque y contra Gustavo Petro y Federico Gutiérrez por el apoyo de César Gaviria.

Estas son algunas de las frases que dejó Sergio Fajardo en el Debate Decisivo de Prisa Media:

- “Es dramático que un Gobierno de la ‘seguridad’ nos entregue a Colombia con los niveles de inseguridad más dramáticos. No recuerdo en los gobiernos recientes esta situación”.

- “En Colombia, de 10 personas que son afectadas por algún tipo de delito, solo 3 denuncian. No existe confianza en la institucionalidad de la justicia”

- “Tenemos una propuesta de reforma tributaria para recaudar 33 billones de pesos anuales. En Colombia muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco”

- “Las personas privilegiadas en esta sociedad debemos aportar más”.

- “Vamos a eliminar una cantidad de beneficios injustificados para las empresas que se han acumulado a través del tiempo”.

- “Paga quien tiene trabajo, si no lo tiene no debe pagar un estudiante. El Icetex no es un banco comercial, sino un proyecto del Estado”

- “Tenemos que esperar a ver qué disposición tienen de entrar a un diálogo, pero no puede ser otro capítulo en el que siempre se han corrido de las negociaciones”. (Sobre el ELN)

- “El hecho de que este Gobierno tenga un malestar, no significa que pueden violar los protocolos internacionales. La política de relaciones exteriores no es salir a tomarse fotos con amigos”.

- “Federico representa al continuismo y lo puede maquillar como quiera”.

- “¿Recuerdan la disputa política del señor Petro con Gaviria? Después terminó abrazado con Federico Gutiérrez. Si usted va con corruptos para ganar votos, no existe la más mínima posibilidad de eliminar la corrupción”.