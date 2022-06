“Salí disparada”: motociclista denuncia que pudo morir al caer en un hueco en Bogotá

Bogotá

María Camila Piedrahita asegura estuvo a punto de morir tras un accidente en su moto luego de caer en un hueco en Bogotá cuando transitaba por la avenida Boyacá con calle 72.

En el accidente, narró que voló y cayó sobre la vía en plena hora pico y con tráfico pesado. Por fortuna se salvó, aunque terminó gravemente herida.

“Estaba yendo de mi trabajo hacia mi casa, y la altura del puente en la calle 72 estaba detrás de un carro, iba en la mitad de la vía por ahí a 30 o 40 kilómetros por hora, cuando el carro pasó de la nada, apareció este hueco, que era una zanja que ocupaba medio carril, frené lo que más pude, pero dije ‘si lo hago en seco le puedo pegar un carro por detrás’, entonces frené lo que pude y la llanta de adelante quedó dentro del hueco. Yo salí disparada, tenía los equipos de seguridad y eso me salvó”, aseguró.

Accidente María Camila Piedrahita. Foto. Suministrada Ampliar

“Alcancé a perder la conciencia un buen rato, me desperté y ya había gente al alrededor que me estaba ayudando, que estaba parando el tráfico, fue terrible. Tengo en este momento el cuerpo adolorido (…). No había nada, la vía no tenía señalización, no era el primer hueco que yo señalaba en la vía que estaban detrás de mí. Este hueco llevan denunciándolo desde 2020 y nadie hace nada. Yo me acuerdo de volar, de saltar la moto y volar, cuando abrí los ojos un señor me estaba preguntando si estaba bien”.

María Camila Piedrahita sufrió accidente en su moto en Bogotá. Foto: Suministrada Ampliar

W Radio se comunicó insistentemente con la Secretaría de Movilidad, pero la entidad no respondió a la denuncia de María Camila, como tampoco lo hizo el Instituto de Desarrollo Urbano.

La Unidad de Mantenimiento Vial agregó que la zona no le correspondía a la entidad en su labor de tapar algunos huecos en algunas localidades.

Sin embargo, el Distrito emitió un comunicado general en donde dice:

La Secretaría de Movilidad, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial, sigue mejorando el estado de la malla vial local, intermedia y rural.

A la fecha se ha cumplido con las metas propuestas para este año y sus intervenciones se han aumentado gracias al Plan de Choque de Mantenimiento Vial anunciado por el Distrito, atendiendo más de 4.000 solicitudes ciudadanas.

La UMV ha mejorado 261,45 km carril de vías locales e intermedias, 11,67 km carril de malla vial arterial, 9,39 km de ciclorrutas, 3,38 km carril de ruralidad y ha tapado 186.956 huecos a corte del 30 de mayo. En espacio público ha intervenido 15.786,62 m2 y mejorado 2.189 segmentos viales y ha beneficiado a 4.068.398.