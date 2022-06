Autoridades en Pereira alertan aumento de trabajo infantil en época de vacaciones

De cara a esta temporada vacacional, que para muchas instituciones educativas inició desde este 17 de junio, las autoridades de la capital risaraldense, han alertado sobre los casos de trabajo infantil que suelen aumentar durante esta época.

Una de las fomas de trabajo infantil más comunes es la mendicidad, por lo que José Luis Ramírez Castro, articulador del programa de Infancia y Adolescencia de Pereira, hizo un llamado a la ciudadanía a no apoyar este tipo de actividades que intervienen el correcto desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y puede poner en riesgo su salud física y mental.

"La invitación es para toda la ciudadanía a que no demos limosnas en la calle porque esa ayuda a través de esa moneda o ese billete, lo que implica es que ese niño, niña o adolescente, no salga del trabajo infantil, no tengo un pleno desarrollo de su parte física y mental y por el contrario, estamos perjudicando a ese menor de edad", puntualizó.

Las autoridades han iniciado jornadas de sensibilización, recorridos para identificación de casos y visitas domiciliarias de seguimiento para evitar tener menores de edad trabajando y para generar conciencia sobre los múltiples daños que genera el trabajo infantil, una actividad que además, es ilegal.