Inician movimientos de personal en embajadas y consulados

Justo tres semanas antes de la salida del presidente Iván Duque de la Casa de Nariño, los movimientos en el Ministerio del Exterior son evidentes para lograr dejar personas cercanas al mandatario en algunos consulados y embajadas.

Movimientos que no han sido aplaudidos y han generado molestia en los diplomáticos de carrera, ya que las personas nombradas no son de carrera y hay nombres cercanos también a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y muchos de ellos no llevan en la Cancillería ni seis meses.

Aunque los movimientos no son exclusivos de este Gobierno, sino parece ser la costumbre de otros mandatarios, irán sacando poco a poco a los que están en estas tres semanas, intentando no hacer mucho ruido.

Muestra de esto son los últimos nombramientos con decreto que expidió el Gobierno en las últimas horas. Por ejemplo, David Felipe Pérez Tovar, que fue asesor del presidente Iván Duque. Pérez irá de vicecónsul al Consulado de Toronto, en Canadá.

También está Manuel Felipe González, asesor del jefe de Estado y se va para Newark, Estados Unidos, como vicecónsul. Por otra parte, Mauricio Arturo Parra, quien manejó la gerencia de Corabastos, estará como vicecónsul en Lima, Perú.

Daniel Paris venía de ser asesor en la Vicepresidencia y renunció por hacerle campaña a David Barguil. Ahora regresa al ruedo como vicecónsul en Ámsterdam.

En la lista también resalta el nombre de Jorge Camargo Tovar quien era el secretario privado de la vicepresidenta Ramírez y llegará de cónsul segunda en Montreal, Canadá.

Mariel Milena Sandoval, que es directora administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia desde el 2020, llegará como cónsul segunda en Miami. Laura Álvarez, la tomadora de apuntes de Duque será segunda secretaria en la embajada de Colombia en Reino Unido.

Ante esto, la Cancillería aseguró que “los nombramientos efectuados el 19 de julio de 2022 corresponden a designaciones en provisionalidad autorizadas por el Decreto Ley 274 de 2000, y que cuentan con los soportes y certificaciones exigidos por las decisiones judiciales recientes en la materia. Aunque la figura de la provisionalidad se encuentra consagrada en la norma que rige la Carrera Diplomática y Consular, la Vicepresidente de la República y Ministra de Relaciones Exteriores ha propendido por fortalecer los principios que la rigen, respetando las reglas jurisprudenciales para hacer uso de dicho mecanismo excepcional, ampliando el número de postulantes para el ingreso de la misma y manteniendo actualizado el escalafón de carrera cuando los funcionarios cumplen los requisitos para sus ascensos”.

Además, ante el anuncio de demandas por parte de los funcionarios de carrera, aseguraron que, “se ha reiterado a las organizaciones sindicales que afilian a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos en entera disposición de discutir las inconformidades que ellas presenten frente a situaciones particulares de la Carrera Diplomática y Consular, la Carrera Administrativa y demás tipos de vinculación a la entidad”.

Sin embargo, hay división en el mismo cuerpo diplomático, pero la mayoría esperanzado con las buenas promesas del nuevo ministro, Álvaro Leyva, de aumentar los embajadores de carrera en el exterior. Hoy son 13 y serán casi 30. Eso sí el presidente electo, Gustavo Petro, quiere las embajadas latinoamericanas para gente cercana, pero las mayoría de Europa serán de carrera.