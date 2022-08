Exclusivo: En el limbo estaría el Plan Parcial Pedregal en Bogotá

Bogotá

La obra, frenada desde 2018, en 2022 tampoco arrancaría. Advierten que el proyecto de Transmilenio por la Avenida 68 no podría ser terminado sin resolver este conflicto. Igual sucede con el proyecto de la Carrera Séptima, que no podría ser estructurado.

El Plan Parcial El Pedregal, proyecto clave para el nororiente de Bogotá, que articula la troncal de TransMilenio de la Avenida 68 y la Carrera Séptima, como se sabe, se encuentra frenado desde julio de 2018. El proyecto es gestionado por la Constructora Aldea e involucra terrenos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Desde 2019 el Distrito le otorgó a la constructora el permiso para la apertura de la Torre 1. Sin embargo, no se tenían recursos para terminar las obras. El proyecto incluye el centro comercial y la torre dos, que estaría destinada para la utilización exclusiva de la Caja de Retiro de la Fuerzas Militares - CREMIL.

Además, incluye otras obras como parqueaderos de buses del SITP, estaciones para el SITP, una intersección deprimida de la calle 100 con Carrera Séptima, y una estación en la Carrera Séptima.

Sin embargo, ante las dificultades financieras del proyecto, el grupo económico detrás de la compañía Mall Plaza fue acercado para inyectar capital. En total los chilenos pagaron $98.000 millones a cambio del Centro Comercial con el compromiso de que este estaría terminado antes del 30 de junio de 2022.

“Aunque inicialmente solo se planteó la participación en el Centro Comercial (3 pisos), las dificultades financieras para terminar el proyecto hicieron que los chilenos ofrecieran terminar el 100% de la obra ($1,1 billones) a cambio del 60% del total del proyecto. Con el objetivo de salvar el proyecto, los nuevos inversionistas accedieron inclusive a firmar acuerdos que garantizaban que otras empresas de su grupo, como HomeCenter y Falabella, no ocuparían los locales comerciales”, señala el documento en poder de W Radio.

El Distrito estuvo involucrado en las negociaciones entre las dos partes y dio visto bueno al acuerdo, el cual fue firmado el 14 de junio de 2022. Sin embargo, W Radio conoció en exclusiva que en la Asamblea de accionistas, unos días antes de cumplirse la fecha de plazo, el máximo accionista, decidió votar en contra del acuerdo, que había firmado días antes.

“Ante la no aceptación a última hora por parte de ALDEA, Mall Plaza decidió aplicar la cláusula por la no apertura del Centro Comercial el 30 de junio de 2022″, indicó.

Los afectados

La W conversó con Marjorie Maya, una de las perjudicadas y quien tiene un local en este edificio. Desde el 2018 está esperando que se lo entreguen.

“Yo entregué un dinero y quedaron en entregar en marzo de 2020, firmamos otro documento donde había una cláusula para que me devolvieran el dinero y en la última conversación que tuve con Julián Bonilla, el principal accionista, me dijeron que no hay ninguna esperanza”, relató.

Sobre las afectaciones a su negocio, indicó: “sé que somos muchos los afectados, grandes empresarios tienen recursos invertidos en ese proyecto. Hicimos inversiones en arquitectura, ya teníamos planes, tengo entendido que estos terrenos pertenecen al Fondo de Pensionados de las Fuerzas Militares”.

