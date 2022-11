Pese a denuncias de nepotismo, se reeligió el rector de la UNAD

Lina García, edilesa de la localidad de Usaquén, en Bogotá, y Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico estuvieron en Sigue La W hablando sobre los diferentes procesos legales que se adelantan frente a la reelección del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Jaime Leal Afanador.

El rector lleva 18 años en el cargo y sigue dirigiendo la institución educativa, lo anterior pese a la ampliación de las denuncias en su contra por presuntamente acaparar la administración con familiares, y a los señalamientos por el manejo de los recursos.

“Venimos haciendo seguimiento a este caso de nepotismo. Esta es su sexta reelección, lleva 18 años y ahora serán 22. Hay, además, un montón de irregularidades que permiten que el rector pueda continuar”, dijo la edilesa Lina García.

De igual forma, mencionó que estas irregularidades se relacionan en parte con la contratación de familiares. “Tuvo contratada a su sobrina, en este momento tiene contratado a su yerno y tiene a su cuñado contratado como director regional de convenios en la UNAD Girardot”. Y que, además, “estas prácticas se han replicado en todas las instancias directivas que hay en la universidad”, refiriéndose a que dentro de estos cargos también se contratan familiares.

Adicional, manifestó que “en contra del rector hay denuncias en la Fiscalía y en la Procuraduría por nepotismo, por beneficiar a sus familiares para poder ser docentes y tener cargos dentro de la universidad (...) dentro de esas denuncias también hay unos casos de corrupción que se han mantenido”.

Con respecto al proceso de elección en este caso explicó que hay 9 votos totales de los cuales 5 son externos y 4 internos, dentro de estos internos contó que “hay un representante de docentes, que en este caso es una persona subordinada de Leal, al cual el rector le tiene contratada a la esposa como profesora, cosa que prohíbe la Constitución”.

Dijo también que la elección de Leal fue con afán porque se vencían periodos directivos de personas que posiblemente lo apoyarían. “Levantan la suspensión en la tarde del día anterior, y al día siguiente a las 8:00 de la mañana ya estaban haciendo la elección porque sabían que no podían dar tiempo a que se le vencieran los periodos de dos de los representantes que él tenía: la directiva administrativa y de docentes que son a quienes él le tiene contratada a la familia, entonces era posible que ya no quedara nadie de quienes lo venían acompañando”.

Con respecto a la votación, la edilesa explicó que de los nueve votos, consiguió ocho, siendo el Ministerio de Educación el voto restante que le dijo ‘no’ a la reelección porque atendieron la solicitud de hacer el cambio del delegado para este proceso.

Por su parte, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, habló sobre el proceso con el que querían evitar la reelección.

“Generamos la alerta al Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de Educación atiende nuestra solicitud de manera inmediata, hace la suspensión del proceso y nombra al delegado del Ministerio de Educación”, que fue quien finalmente dio el único ‘no’ en la votación.

De la misma forma, recalcó, igual que la edilesa García, la agilidad con la que quisieron llevar a cabo la reelección. “Como ven que el Gobierno se esta moviendo, agilizan el proceso de reelección del rector con los anteriores delegados”.

También contó cómo todo este proceso electoral se hizo ‘bajo cuerda’, pues “hacen la elección en una sesión a puerta cerrada. Yo me desplacé hasta la sede principal en el Restrepo, Bogotá, y no nos permitieron el ingreso. No fue posible acceder a la universidad mientras tomaban la decisión de reelección del rector. Luego salen con la noticia de que ya lo nombraron” dijo.

Finalmente, aunque expresó que se espera que con esas denuncias hayan anuncios por parte de MinEducación que permitan “que haya la posibilidad de que los estudiantes conozcan la hoja de vida de los otros aspirantes y que las elecciones sean transparentes”, también “sería muy complicado reversar la reelección porque ya se dio una votación al interior del Consejo Superior”, y que el asunto ya pasa por “esperar la diligencia de los entes de control, de la Procuraduría, por ejemplo, que sí tendría facultades un poco más rápidas para poder decretar que Leal incumplió la Constitución y así establecer su salida”. dijo la senadora.

Vea la entrevista completa de Sigue La W en el siguiente video: