Tintes políticos en el Concejo de Barranquilla por debate de arroyos

A pesar de los múltiples cuestionamientos que surgieron sobre las obras de canalización de arroyos que fueron ejecutadas luego de un cupo aprobado por un acuerdo del Concejo de Barranquilla, los cabildantes e invitados al debate por las obras centraron sus posiciones a favor de la administración de Barranquilla en 2016.

Aunque el endeudamiento y la ejecución de las canalizaciones era el tema central, no fue el enfoque de los concejales.

Hay que señalar que, varios de los miembros del cabildo cuestionaron las denuncias realizadas por este medio, veedores y ciudadanos, omitiendo que la totalidad de la información publicada estuvo basada en la documentación contractual suministrada por la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI y la Alcaldía de Barranquilla, por lo que todos los datos publicados corresponden a la reserva oficial.

De la misma manera, pese a que se enfocaron en debatir la legalidad del acuerdo y el tipo de contrato, siendo crédito a proveedor, se debe aclarar que las denuncias no pusieron en tela de juicio ninguno de los dos documentos.

Aunque el argumento utilizado por la mayoría de concejales fue que las obras eran “visibles”, cabe mencionar que los cuestionamientos iniciaron porque tres de estas no cuentan con acta de terminación y de entrega a satisfacción, documentos que no existen, por lo que jurídicamente las obras no han concluido.

Asimismo, en lo que tiene que ver con el arroyo de Base Naval, que no tuvo licitación por según la ADI, canalizarse con otra obra, esto se debió plantear en los pliegos de condiciones o en los estudios previos con anterioridad. Pero, por el contrario, se dispusieron recursos para ejecutar la obra sin que esta se realizara.

Finalmente, se destacó que pese a que el concejal citante, Antonio Bohórquez, mostró su preocupación sobre el nivel de endeudamiento de la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI, ni el gerente de la entidad ni los concejales se pronunciaron al respecto.