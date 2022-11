“Hay una incertidumbre muy grande por los anuncios del Gobierno” : ACEMI

En diálogo con la W RADIO, la presidenta de ACEMI, el gremio de las EPS, Paula Acosta explicó que sus afirmaciones sobre el sistema de salud colombiano están basadas en tres estudios, el primero es el de The Economist y su Unidad de Inteligencia y de Investigación de Proyectos en donde muestra a Colombia dentro del top 10 en los sistemas de salud a nivel mundial.

Además, cita otro estudio de la revista The Lancet en donde el país está entre los primeros cuatro lugares de la región. Se suma el estudio de Johns Hopkins en donde se evalúan muchas variables de resultado en salud, de la expectativa de vida y de la eficiencia del gasto, allí Colombia se posiciona dentro de los primeros lugares a nivel regional.

¿Realmente los pacientes con enfermedades de Alto costo se benefician del sistema de salud actual?

Para Acosta un paciente de alto costo en Colombia tiene un pago que realmente es simbólico, porque es una cuota moderada en relación al costo de los tratamientos que realmente se pagan “son procedimientos de cientos de millones de pesos. Las eps agremiadas en ACEMI cubren a 34 millones de usuarios y cuentan con programas de prevención y de atención de diferentes enfermedades crónicas. Enfermedades como diabetes.”

La presidenta reiteró que en nuestro sistema no hay una limitación de una enfermedad que no se atienda, “aquí no hay una preexistencia como sucede en muchos países. Independiente de en qué momento se afilia usted al sistema de salud, todas las enfermedades las cuales usted pueda padecer a lo largo de su vida están incluidas dentro de ese seguro.” Pone como ejemplo el pago de tratamientos oncológicos para pacientes con cáncer.

¿Modelo preventivo y predictivo en salud?

Acosta cree que esta propuesta tiene muchas cosas interesantes en términos de ampliar la oferta que hay en zonas rurales dispersas, pues Colombia tiene una tradición larga de contar con equipos que han hecho estos ejercicios de salud pública desde los municipios. Incluso revela que muchas eps ya contaban con equipos extramurales, “por ejemplo la nueva Eps por ejemplo que está en más de 800 municipios cuenta con 2 mil 800 agentes comunitarios que buscan identificar cuales son los riesgos de la población.”

¿Incertidumbre en el sector salud ?

La presidenta del gremio asegura que en el sector hay una incertidumbre muy grande, porque pese a que no se ha presentado la reforma de manera formal se han hecho anuncios parciales de los contenidos posibles de la reforma y eso le manda señales al mercado y genera que los agentes tomen decisiones. Sobre la liquidación de las EPS durante estos últimos 3 años revela que las entidades afiliadas a ACEMI han recibido 10 millones de usuarios, durante este año se han movido 3.7 millones de usuarios.

“este es un tema que nosotros hemos presentado al ministerio de Salud, en donde le mostramos con cifras y datos que hay una mayor carga de enfermedad de las personas que se están trasladando. A medida que se van liquidando los prestadores de servicio les van cerrando en muchas ocasiones el acceso a las personas que están en esas eps y tienen unas necesidades de salud atrasadas. Entonces llegan a las eps que los reciben y se ponen al día con sus tratamientos”. señaló

Eps receptoras deben recibir los recursos necesarios para la atención los usuarios

Explica que estos traslados tienen por supuesto un mayor costo por ellos ACEMI ha propuesto que esas capacidades de las EPS receptoras que se han ido fortaleciendo cuenten con los recursos para poder atender a las personas que son trasladadas. “La Supersalud hizo un estudio sobre los traslados en donde demuestra que las personas trasladadas están mucho más satisfechas en la eps a la cual llegan y no se quieren cambiar porque tienen un mejor acceso a servicios, pero eso también implica que los recursos para atender a esa población deben ir de la mano con esos traslados y esa es la propuesta que hemos hecho desde el gremio”.