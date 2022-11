Familia de soldado que murió en extrañas circunstancias pide justicia

W Radio conoció que Harry Bonilla tenía 19 años cuando murió en extrañas circunstancias mientras prestaba su servicio militar en el Ejército.

Aunque inicialmente se trató el caso como un suicidio, tanto su familia como los peritos forenses que se contrataron sobre este caso, advierten que el joven no se habría quitado la vida, pues estaba emocionado de haber ingresado al Ejército Nacional.

Así mismo, se conoció el informe pericial psicológico y el análisis que un experto forense le practicó a la necropsia del cadáver, ambos profesionales concluyeron que dadas las circunstancias no se habría presentado un suicidio.

Precisamente, sobre estos hechos los abogados Óscar Eduardo Gómez y Juan Britto, representantes de las víctimas dentro del proceso señalaron que existen muchas inconsistencias que permiten inferir que Harry Bonilla, no se quitó la vida.

También señalaron que al parecer el joven sufrió maltratos mientras prestaba su servicio militar e indicaron que pese a ello, no se puede considerar que por la presión que tenía, se hubiese quitado la vida.

Bonilla, de 19 años, se encontraba prestando su servicio militar en el Batallón de instrucción y Entrenamiento número 13, ubicado en el Kilómetro 8 vía Usme -Sumapaz en la vereda Curubital, en zona rural del departamento de Cundinamarca.

Su muerte se produjo sobre las 7:00 de la mañana del 3 de agosto de 2021, minutos después de haber conversado con su papá y de mostrarse tranquilo.

Llevaba dos meses en el batallón prestando su servicio militar. Su deceso según el informe de las autoridades, se produjo utilizando un fusil Galil 5.6. mm en la cabeza. El disparo salió de abajo hacia arriba.

“Que para el día de los hechos, 03 de agosto de 2021, según Ferney, hacia las 6:23 a.m., su hijo Harry le envió una nota de voz por whatsapp, comentándole que había cometido un error con la encomienda, porque entró a sacar algo de comer y lo castigaron. Que Ferney le contestó que “no le parara bolas a eso, que más bien tratara de resolverlo”, que Harry le contestó que sí, que “iba a ir a hablar con su cabo y su capitán para arreglar eso”, finaliza Ferney comentando en este peritaje: “Según ellos, mi hijo falleció a las 7:02 o 7:03 a.m.”, apartes del informe pericial conocido en exclusiva por la W Radio.

Tampoco se halló en el lugar ninguna carta ni tampoco ningún documento que podría referirse como despedida.

“Realizada la autopsia psicológica forense, con el fin de establecer si la forma de muerte del joven de 19 años, Harry Stifen Bonilla García, correspondió o no, a un suicidio, se concluye que dicho deceso no es compatible con suicidio, dado que se encontró normalidad en examen mental y antecedentes psicobiográficos del occiso. Adicionalmente, no se hallaron señales pre-suicidas, ni trastornos mentales, ni sintomatología, ni trastornos de personalidad, ni motivaciones, ni conflictos graves en sus áreas de funcionamiento, que sean compatibles con ideación o intento suicida”, concluye el informe pericial psicológico.

Entre tanto, W Radio también tuvo acceso al análisis que practicó a la necropsia el reconocido médico forense Rubén Darío Ángulo González, quien concluyó que no es probable que se hubiera presentado un suicidio.

Entre los aspectos que detalló el forense se encuentra que no se practicó la prueba de absorción atómica a las manos del cadáver de Harry Bonilla, para determinar si existían rastros de pólvora teniendo en cuenta los rastros que deja el disparo en el dorso de la mano.

La prueba según explica el experto, no se realizó pues las manos estuvieron todo el tiempo ‘embaladas’ es decir cubiertas por lo que podría llamarse bolsas y por ello, ese examen no se practicó y resultaba imprescindible para determinar si fue o no suicidio.

“Para poder afirmar, que una persona disparo un arma de fuego, es indispensable realizar la prueba de absorción atómica, y en el presente caso, las manos llegaron embaladas al Instituto de Medicina Legal, y no se reporta que se haya realizado la prueba de absorción atómica, o microscopia electrónica, la que debió realizarse, con mucha mayor razón, si se sospechaba un suicidio, la cual dicha prueba es mandatoria”, explicó el médico forense.

Agregó además que “en el suicidio, hay una sola herida, y señales de pólvora en la mano del suicida: Al disparar un arma de fuego suele producirse la proyección de partículas de pólvora por el orificio posterior del cañón, que se incrustan en la mano que empuña el arma, dejando restos de ahumamiento en la palma, en el espacio interdigital comprendido entre el pulgar e índice”.

Ángulo explicó que no se puede corroborar que se haya tratado de un suicidio.

“También se han señalado la existencia de determinados signos en la mano opuesta que sostiene el cañón al aproximarlo al blanco. Consisten en ahumamiento, salpicaduras de sangre, erosiones o contusiones en el dorso de los dedos. En el presente caso, esta comprobación de suicidio, no existe”.

En entrevista con W Radio, Ferney Bonilla, padre del joven señaló que a su hijo también habría padecido maltratos.

“Hay testigos a los cuales los sometieron junto con mi hijo a castigos entre ellos Darwin Alejandro Álzate, Kevin Daniel Rodríguez y Jesús Rodríguez, al punto en el que ellos declararon la forma inhumana en la que la cabo tercera Benítez y el capitán Jorge Arley, sometieron a mi hijo al castigo de negarse la posibilidad de hacer sus necesidades fisiológicas”, dijo.

El joven no aguantó y fue al baño y luego fue reprendido.

Dijo también que por comerse su encomienda (comida), fue severamente castigado, según dijo Bonilla.

Señaló que uno de los castigos era comer sin parar y provocarles el vomito, al parecer hicieron que los jóvenes entre ellos Harry Bonilla, tuvieron que revolcarse en esos residuos.