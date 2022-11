El compromiso de Paz sigue vigente y se volverá real: Presidente Petro

En medio del acto de conmemoración del sexto aniversario de la firma del Acuerdo de paz ‘Renace el Acuerdo para la vida’, el presidente Gustavo Petro, habló de lo que será su compromiso con el cumplimento de lo pactado con las Farc para lograr La Paz en Colombia.

“Desde el punto de vista colombiano indudablemente una paz total tiene que ver con el cumplimiento de lo ya firmado. Si un Estado incumple su palabra es un generador de violencia. Y se dedicó una fracción política del país a incumplir desde el gobierno lo pactado. Lo que yo he encontrado en realidad es la intención premeditada para no cumplir los acuerdos de paz firmados hace seis años”, dijo el Mandatario en su discurso.

Así mismo, se refirió al dinero invertido durante otros gobiernos y a los compromisos que aún faltan por cumplir, “primera corrección adecuada es cumplir este acuerdo de paz. Este acuerdo de paz vale un dinero. Aquí podemos presentar unos hechos que me los han escrito pero que para mí son absolutamente marginales”.

En ese mismo sentido, también habló del proceso de paz y su papel internacional para no sólo mostrarlo al mundo sino cumplir con lo que pactó ante millones de personas, “intentarán cooptar e incluso hasta el mismo proceso de paz, es decir si no hay un cambio de política de drogas en el mundo, en relación, a las que se producen en América Latina las posibilidades de paz no se pueden sostener.Y este es un mensaje que debe ser claro en el mundo, si quieren la Paz de Colombia, y nosotros sí que la queremos, hay que cambiar políticas mundiales”.

El Mandatario, finalizó diciendo que, “el compromiso de este Gobierno es cumplir el Acuerdo de Paz con las Farc, y llevar a negociaciones que también implicarán transformaciones de la estructura económica y política del país, hacia los otros actores de la violencia en Colombia.El cambio se impone en Colombia si queremos paz, pero si queremos que esa paz perdure el cambio se impone en el mundo, el cambio es necesario en el mundo”.