No burlarán a la administración de justicia: víctimas del Palacio de Justicia

Las víctimas del Palacio de Justicia, señalaron que la determinación de la JEP de expulsar al general (r) Armando Arias Cabrales por no aportar a la justicia en el caso de los desaparecido del Palacio de Justicia, destacan ese sentido que “esto es un precedente importante para todos los militares que se han acogido a este beneficio, y que creen que esto es un juego o una burla a la administración de justicia sin ningún tipo de consecuencias”.

Advirtiendo al respecto que, “La Jurisdicción Especial de Paz acaba de proferir una decisión en el cual ordena la expulsión del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su incumplimiento total de los compromisos adquiridos para decir la verdad de todo lo sucedido en el caso Palacio de Justicia, en donde recordando. Fue condenado por la desaparición de cinco personas y sigue la investigación en relación con las desapariciones de seis restantes sobre las cuales se ordenó que continuara la misma”.

Para Carreño, el papel de las víctimas en desarrollo de las audiencias que se llevaron a cabo en enero pasado, y en las cuales debía intervenir el general retirado, fueron claves para que la JEP determinara la exclusión de Arias Cabrales.

En ese sentido, “el tribunal hace un reconocimiento expreso del aporte de las víctimas en la audiencia para que este señor respondiera por lo sucedido con sus familiares. Ante la negativa absoluta de dar información y de reconocer los hechos y la responsabilidad no solamente de él sino de los demás funcionarios del ejército que participaron en estos crímenes, ordenaron su expulsión y consecuencialmente para que cumpla la pena de 36 años que está vigente y ejecutoriada en este caso”.

Ahora ante la justicia ordinaria continuarán las acciones penales en contra de Jesús Armando Arias Cabrales por el delito de desaparición forzada, “vemos que en esto se hace un reconocimiento expreso a lo que es el papel de las víctimas en este proceso, y adicionalmente los argumentos de los militares para no informar, para no colaborar, para no aportar a la verdad trae consecuencias efectivamente como se determina para que la justicia ordinaria continúe con las investigaciones y cumpla las penas respectivas”.