Nos la jugaremos toda en el Pacífico: Gustavo Petro sobre lucha contra el narcotráfico

En diálogo con La W desde Washington, el presidente Gustavo Petro hizo un balance sobre su gira diplomática por los Estados Unidos, en particular sobre el tema de seguridad.

Esto, después de que el mandatario pidiera recursos al Gobierno del presidente Joe Biden para adquirir lanchas y drones que permitan combatir a los grandes narcotraficantes, así como dar garantías a los campesinos.

Para el mandatario, esto es un cambio de estrategia que tiene una discusión mucho más amplia, centrada en la lucha contra el narcotráfico: “Es el tema de las drogas y cómo se ha encarado ese tema, que va de mal en peor, sobre todo en Estados Unidos. Pasaron de un consumo de drogas relativamente blandas a unas más letales como el Fentanilo, es un nuevo problema que deja 100.000 muertos cada año”.

¿Hay un Plan de Seguridad Nacional?

El presidente Petro respondió a los cuestionamientos realizados por Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta, sobre la grave crisis de orden público que se vive en la región debido a la presencia de miembros de disidencias de las Farc.

Por eso, el mandatario se pronunció sobre el lanzamiento del Plan Nacional de Seguridad.

“Ese plan se lanzó hace tiempos. Ya se vio en acción en zona del norte del Cauca y en el nordeste antioqueño hace unas semanas, cuando hubo un desafío porque estamos destruyendo una economía ilegal que es la del oro”, advirtió el mandatario, agregando que este fenómeno “prácticamente se copó todo el territorio”.

De esta forma, el presidente Petro aseguró que se solucionó el problema social, ya que existe “una agenda social que tiene que ver con el nuevo Código Minero que está en plena discusión y que la sociedad colombiana conocerá y debatirá”.

Dicho Código, según el mandatario, está relacionado con la solución social de este problema. Por eso, añadió, “Ejército, Armada, Policía y más de 10.000 personas están en el territorio” y “el Clan del Golfo no ha podido responder”.

“Vienen capturas, no sucedió lo mismo que hace unos años cuando prácticamente se tomaron toda la esquina noroccidental del país”, afirmó.

En esa línea, el mandatario señaló que los resultados, que ya son evidenciables, son muy favorables para la sociedad y el Estado: “Ahora estamos encarando otros territorios, con lo aprendido allí en el norte y el nordeste antioqueño. Queremos mirar otros territorios más complejos”.

Amenazas a excombatientes de las Farc

El presidente aseguró que estuvo presente en el piedemonte llanero: “Estuve en la zona que se generó para desmovilizados de las Farc y hablé con ellos directamente, mirando qué es lo que está aconteciendo allí”,

Sobre las disidencias que operan en la zona, el presidente manifestó que están “extorsionando y amenazando a estas personas que fueron combatientes de las Farc e intentan reconstruir el poder que antaño tenían las Farc en ese territorio”.

Sin embargo, garantizó que “esa intención está siendo combatida por nosotros”.

“Ellos se reunieron en los llanos del Yarí, nosotros permitimos la reunión porque entran e inician una nueva conversación con el Gobierno. Esas conversaciones tienen que ver con acabar la hostilidad sobre población, implica dejar el hostigamiento contra excombatientes de las Farc y acabar la extorsión como practica de financiamiento que recae sobre esta y toda la población en el sur del Meta”, explicó.

Por eso, el presidente Petro indicó que esto implica indudablemente un cese al fuego con el Estado, si bien “primero es (necesario) cesar el hostigamiento a la población civil”.

Litoral Pacífico: la prioridad

Sobre cómo llevarán a cabo esta labor, el mandatario explicó que “el área donde nos la vamos a jugar con toda es el Pacífico colombiano”.

“Es la zona más compleja de todas, la principal área de exportación de cocaína del mundo. Tiene complejidades, no es lo mismo el lado nariñense que el caucano o que el vallecaucano”.

También hizo críticas a los gobiernos de sus antecesores por el abandono estatal en esta región del país: “Hay una ancestral desidia del Estado por reconocer la deuda social que tiene con las mayorías negras e indígenas que habitan el territorio, que es de pobreza inmensa y lo único que hay es la cocaína”.

Por eso, para el presidente Petro, “el gran desafío no es solo militar”, ya que la zona es muy difícil.

“Estamos planteando un bloqueo marítimo desde el punto de vista de interdicción en el tema de las drogas y de la cocaína. No debe salir un solo gramo de cocaína del Pacífico”, subrayó.

Paralelamente, aseguró que, si no fracasan, es necesario hacer el gran esfuerzo que no se ha realizado en un siglo en Colombia de inclusión social del territorio del litoral Pacífico: “Ahí nos vamos a medir. No es con fusiles, aunque se necesitan, es con una fuerte inversión. De eso alcanzamos a hablar aquí en Estados Unidos, ya veremos el desarrollo de esto”.