¿Usa poco su cuenta de Gmail? ¡Ojo! Podría ser eliminada con las nuevas políticas

Gmail es uno de los correos más utilizados a nivel mundial ya que con él se puede acceder a diferentes beneficios y herramientas que ofrece Google. Sin embargo, hay diferentes personas que olvidan sus claves y en vez de recuperar las cuentan crean otras, por eso, la empresa decidió tomar medidas al respecto.

Desde mayo de 2023 Google anunció que vendrían diferentes cambios referentes a la actividad de los usuarios, pero hasta ahora confirmó la fecha en que empezaría a borrar algunos correos que se han dejado de utilizar por dos años.

Si algún usuario no ha utilizado la cuenta de Gmail o alguno de sus servicios como Drive, Google Fotos o YouTube, podría perder cualquier información que repose allí.

“A partir de finales de este año, si una cuenta Google no se ha utilizado o iniciado sesión en el transcurso de dos años, podemos eliminar la misma junto a su contenido, incluido los datos dentro de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar) y Google Photos”, comentó la empresa en un correo electrónico que ha llegado a diferentes personas.

Así que, desde el 1 de diciembre empezarán a limpiar toda cuenta que no se utilice, pero solo personales, por el momento, las cuentas educativas y empresariales no aplicarán a este medida.

Cabe resaltar que no se eliminarán aquellas cuentas inactivas “con canales, videos o comentarios de YouTube”; tampoco, las que tengan una tarjeta regalo con saldo o una aplicación publicada en una tienda de ‘apps’ como Play Store.

¿Qué hacer si no uso una cuenta?

Si usted guarda archivos o recuerdos importantes, lo único que deberá hacer es entrar a la cuenta y hacer cualquier acción mínima para que se detecte movimiento.

Google no recomienda crear varias cuentas en Gmail

Se recomienda no utilizar varias cuentas para abusar de las políticas de Google, para evitar las limitaciones de las cuentas de Gmail, para eludir filtros ni para incumplir de ninguna otra forma las restricciones a las que está sometida su cuenta.

Por ejemplo, si otro usuario lo ha bloqueado o si se ha inhabilitado su cuenta de Gmail por abuso, no cree otra para llevar a cabo acciones similares.

“También está prohibida la creación de cuentas de Gmail de forma automatizada, así como la compra, la venta, la comercialización y la reventa de cuentas de Gmail a otros”, se lee en la política del programa.

Cómo eliminar su cuenta de Gmail

Eliminar una cuenta de Gmail es un proceso irreversible y debe ser realizado con precaución, ya que una vez eliminada, no podrás recuperar ningún dato asociado con esa cuenta, pero si es algo que no utiliza o no quiere tener más en su poder, le explicamos el paso a paso:

Acceda a la cuenta de Gmail que desea eliminar. Haga clic en su imagen de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona “Gestionar tu cuenta de Google”. Esto lo llevará a la página de configuración de la cuenta. En la barra lateral izquierda, elige la opción “Datos y personalización”. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección “Descargar, eliminar o crear un plan para los datos” y selecciona “Eliminar un servicio o tu cuenta”. Tendrá la opción de “Eliminar tu cuenta” o “Eliminar productos”. Si elige “Eliminar tu cuenta”, seguirá los pasos indicados para confirmar la eliminación. Es posible que se le solicite que vuelva a iniciar sesión y que verifique su identidad a través de un código de verificación que se enviará a su dirección de correo alternativa o a su número de teléfono asociado con la cuenta. Confirmar que desea eliminar su cuenta

Google proporcionará información detallada sobre lo que significa eliminar su cuenta. Asegúrese de leer cuidadosamente y entender las implicaciones antes de proceder.