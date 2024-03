“Hay una traición a la confianza del presidente Petro”: Carlos Carrillo sobre Olmedo López

En diálogo con La W, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, expresó su preocupación por el descubrimiento que hizo de dos contratos más de carrotanques para La Guajira.

Mencionó que estos contratos eran por más de 52.000 millones de pesos, “para mí fue una sorpresa encontrarme eso”.

Ante esta situación, Carrillo mencionó que la persona con la que se habían firmado estos contratos se acercó hasta la UNGRD y firmó el desistimiento de los contratos.

Asimismo, denunció que desde su nombramiento como nuevo director de la entidad, no ha podido hacer empalme porque Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien está en el ojo del huracán por los contratos de carrotanques, no ha vuelto a la sede de la institución.

“El señor Olmedo López no regresó y nadie sabe de él. Empalme no hubo y eso me pone en una situación muy difícil. Es con el Fondo de Adaptación que hemos tratado de hacer un empalme y una retoma de la entidad”, dijo.

Incluso, aseguró que no ha podido nombrar a su equipo de trabajo y no tiene secretaria porque “la secretaria de Olmedo López no quiere presentar su carta de renuncia, un acto de decoro”.

¿Quién nombró a Olmedo López?

Ante esta pregunta, Carillo afirmó que no puede emitir juicios porque eso lo hará la Fiscalía. No obstante, señaló que hubo una traición a la confianza del presidente Gustavo Petro por parte de Olmedo López.

“La manera en la que se hacían esos contratos eran una chambonada”, dijo.

De igual forma, indicó que tienen pendiente una reunión con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) porque, según él, pueden tener un papel fundamental en la investigación en el caso de los carrotanques.

“Lo que no ha habido es voluntad política para colaborar con las entidades del Estado encargadas del lavado de activos”, expresó.

Finalmente, mencionó que el gran reto que tiene como director de la UNGRD es devolver la confianza en la entidad y el Estado, pues comentó que en Colombia “ha habido una clase política electócrata que ha sembrado desconfianza”.