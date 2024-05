“A mí no me interesa, para nada, la reelección”: presidente Gustavo Petro

Tras las críticas del expresidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que en caso de que el presidente Gustavo Petro intente convocar una constituyente fuera de los procedimientos legítimos, se enfrentaría al legislativo, e incluso con las fuerzas armadas, el mandatario cuestionó su actuar durante su presidencia y la falta de ejecución en los caminos de la paz.

“Personalmente no me interesa, para nada, la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”, dijo el mandatario.

Además, el presidente cuestionó el incumplimiento de las promesas de gobiernos anteriores relacionadas con la implementación de la paz en el país.

“La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento”, agregó.

Finalmente, Petro aseguró que su Gobierno tendrá como responsabilidad la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 pese a los señalamientos.

“Nos quedan tres tareas: Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir”, concluyó.