“Lo del golpe de Estado a mí me da cierta risa”: Juan Manuel Santos responde a Petro

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos habló en El Reporte Coronell sobre la carta que envió a las Naciones Unidas en donde le cerró la puerta a que el Gobierno Nacional pueda convocar una constituyente a través del acuerdo de paz firmado con las Farc.

Según explicó el expresidente, “lo importante aquí es aclarar que el acuerdo firmado con las Farc no menciona o exige una Asamblea Constituyente, es una discusión desgastante, llevamos meses en esto mientras otros problemas del país siguen creciendo”.

En ese orden de ideas, expresó que su carta busca ponerle punto final a la discusión, “eso no pasará, no puede pasar”.

Por otra parte, Santos respondió a los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro en su contra, luego de asegurar que el exmandatario está promoviendo un golpe de Estado.

“Yo no quiero entrar en polémicas con el presidente Petro y mucho menos con Álvaro Leyva, mi papel de expresidente es otro, yo estoy dedicado a aspectos internacionales y entre menos me toque referirme a aspectos de política interna mejor, ese es el papel más conveniente de los expresidentes”, dijo.

Añadiendo que “sobre el golpe de Estado a mí me da cierta risa porque cómo así que decir que las Fuerzas Armadas de Colombia tienen que cumplir con su obligación de respetar y defender la Constitución puede ser considerado como un intento de golpe de Estado, eso no me cabe en la cabeza y no sé por qué el presidente Petro dice esas cosas”.

Por último, Santos destacó que el primer mandatario debería “pensar antes de decir las cosas porque generalmente las cosas que dice de pronto le salen mal, y en este caso decir que respetar la Constitución es un golpe de Estado, pues creo que nadie puede entender por qué lo dijo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: