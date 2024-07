“Una generación es responsable del ‘omnicidio’ de la Tierra”: Petro En Queens College

Este 12 de julio, el presidente Gustavo Petro acudió a un encuentro con académicos organizado por el cónsul general de Nueva York, Andrés Mejía Pizano, acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.

En su intervención, el presidente inició hablando sobre el concepto ‘Discimus ut serviamus’ que relató la vicerrectora de la Universidad de Queens, el cual significa “aprende para servir”.

En ese sentido, el mandatario expresó que esta “es una labor humana”, que “es un don que tenemos” y que, por esa razón, “debemos no solo aprender para servir, sino también saber por qué razones o motivos estamos sirviendo”.

Crisis climática: gases en la atmósfera y calentamiento global

El presidente Petro aprovechó el espacio ante los académicos para referirse al tema del cambio climático y a los problemas de salud en el mundo derivados de la crisis climática y de salud que se está viviendo actualmente.

El mandatario mencionó en particular a la malaria y con otras enfermedades diarreicas, pero sobre todo habló sobre lo que provocó el COVID-19, una enfermedad invisible que hizo cambiar de conducta al ser humano y que tiene un potencial muchísimo mayor que incluso una bomba nuclear, o que “el mismo Lenin no pudo conseguir”.

Además, habló sobre el cuidado de la naturaleza y sobre un concepto de “omnicidio”, que es algo que producen, según el mandatario, los principales sectores de la sociedad y que se remonta a la economía para decir que es producido con una tecnología específica por esos sectores que son responsables del problema.

“Una generación del ser humano es la responsable de un “omnicidio” del planeta Tierra y, por tanto, hay que tomar posición”, dijo.

De no hacerlo, agregó el presidente, “vamos a seguir dentro de una rueda filosófica, política y económica en el equívoco”. Así que la manera de servir, de poder conservar todo lo vivo, es buscando una explicación que, a criterio del presidente Petro, está en Marx, y no ha encontrado otra cosa, u otra teoría que lo exprese de una manera más evidente.

Evaluando los tres tomos de El Capital, poniéndonos dentro del contexto de la revolución francesa, del personaje Marx como judío y en el despertar de una revolución intelectual, política y social, “el mundo cambió en aquel momento debido a aquellos movimientos de régimen social”. Destacó que la humanidad ha avanzado de revolución en revolución y se tiene que volver a crear, “se tiene que reiniciar, tiene que volver a empezar”.

“Ganar más, cómo gano más, cómo hago más capital y cómo me lleno de dinero. Todo esto si hay una lógica, hace referencia a la codicia del ser humano”, añadió.

Sobre la teoría de la acumulación del capital, agregó: “Si la ganancia es como un huracán creciente que lleva al ser humano a servir en favor del capital, entonces ese proceso huracanado de crecimiento de capital implica cada vez más energía. La productividad es el reemplazo de energía muscular por la energía de la máquina”. Así, dijo que será reemplazado por el intelecto general de la sociedad con la inteligencia artificial, “que nos hará mucho más productivos, pero podrá llegar a reemplazar a la inteligencia cerebral”.

“Una vez que la máquina empiece a crear valor, entonces lo que empieza a perderse es el valor que tiene el ser humano, o al menos se está estigmatizando ese valor y se está dejando a un lado ese reemplazo que está haciendo la inteligencia artificial. Y la cuestión que quiere dejar es que esto sería la perdición de todos los sectores de la humanidad, hasta la política”, indicó.

En esa línea, expuso: “Estamos a puertas de un huracán, global, político y social para hacer una referencia a la crisis climática y lo que se puede prever es un éxodo que ya la ciencia lo canícula y los estudios de la población, y los modelos referentes al aumento de la temperatura, dicen que Colombia sería inhabitable, se irían hacia el norte donde está el agua. Por el Darién pasan medio millón al año, ¿qué pasa si le sumamos un cero?”.

En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, el presidente afirmó: “Biden puede perder las elecciones no solo por los problemas que ya sabemos, porque la juventud norteamericana de origen árabe no quiere a Trump, pero tampoco quiere a Biden, ¿por qué? Porque están botando bombas en Gaza, y ellos no son de Gaza, serán no sé, de Argelia, Marruecos, de Siria, pero es la solidaridad humana y entre más cercano a la cultura duele más” explicó en su intervención.

“Lo que sale a las calles es el arcoíris de la humanidad, y son precisamente esas personas las que necesitan votar y no lo pueden hacer porque no tienen posibilidad, porque el voto de a pie también es un voto que mueve el mundo”, resaltó.

Después de su intervención, el presidente respondió a tres preguntas del público. La primera se refirió al partido de Colombia en el que el presidente decretó que va a haber día cívico sin importar si gana o pierde Colombia. No obstante, el presidente piensa que la tricolor va a ser contundente y defenderá su racha anteponiéndose al equipo campeón 2 × 1.

También respondió a la pregunta sobre lo que dijo su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respecto a que el 15 de julio iban a tomar una decisión sobre el cese al fuego con el Estado Mayor de las disidencias de las FARC. ¿Definitivamente van a terminar ese cese al fuego? ¿O qué va a pasar porque siguen los ataques a la población civil?

Play/Pause Respuesta sobre Cese al fuego 02:25 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1720819212165/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>