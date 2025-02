La temporada de premios se acerca a su final tras el cierre de las votaciones de los Oscar de 2025

Dos días después de la entrega de los premios de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA, la Academia Británica de Cine), la etapa final hacia los Oscar de 2025 terminó. Entre el 11 y el 18 de febrero, los más de 9,9 mil miembros con derecho a voto de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences —entre los más de 10,5 mil totales— votaron por quienes ganarán los codiciados galardones.

La votación final se extendió por una semana, en medio de una leve recuperación del declive del favoritismo inicial de Emilia Pérez y un despegue intrigante de la ya nada desapercibida Anora. El narcomusical francés hablado forzosamente en español enfrentó una crisis por cuenta de trinos racistas, islamofóbicos y disciminatorios de una de sus protagonistas, la española Karla Sofía Gascón.

Emilia Pérez estrenó en el festival de Cannes de 2024, compitió por la Palma de Oro —el máximo premio, otorgado finalmente a Anora— y ganó tanto el Premio del Jurado como el de Mejor Actriz, que la competencia les entregó a Adriana Paz, la única mexicana en el filme; Karla Sofía Gascón, la primera actriz trans nominada al Oscar a Mejor Actriz, y las estadounidenses Selena Gómez y Zoe Saldaña.

Siendo Cannes probablemente el más prestigioso festival del séptimo arte, la cinta dirigida por el francés Jacques Audiard comenzó a dar de qué hablar. La segunda mitad del año sirvió para que Netflix comenzara su distribución en Estados Unidos y para que varios cines empezaran a proyectarla, y cuando la audiencia en general empezó a tener contacto con ella comenzaron los problemas.

Al día de hoy, Emilia Pérez, con trece nominaciones en los Oscar de 2025 —siendo la película más nominada—, es la candidata a Mejor Película en los premios de la Academia peor calificada en el portal web IMDb, con 5.9/10, muy por debajo de, por ejemplo, la brasileña I’m Still Here, con 8.9/10 según más de dieciséis mil puntuaciones, o Dune: Part Two, con 8,5/10.

En Letterboxd, luego de las calificaciones de más de 365 mil usuarios —entre los más de diecisiete millones registrados en la red social cinéfila por excelencia—, Emilia Pérez está puntuada con un 2,2/5. Nada le ayudó, por ejemplo, que Audiard admitiera no haber investigado sobre México para crear la película o que Gascón trinara sin contemplaciones.

Las publicaciones de Gascón, muchas de las que borró el 30 de enero después de la exposición de la periodista Sarah Hagi, no solo se divulgaron entre las redes sociales, sino que el semanario estadounidense Variety, especializado en cine y entretenimiento, las recopiló para subir una nota después de la cual la hispana eliminó su cuenta de X.

Gascón soltó frases como “el mayor atraso en derechos está en el islamismo” o “cuántas veces tendremos que expulsar de Europa a estos energúmenos”, haciendo referencia a “estos retrasados seguidores de Alá”, de quienes dijo que “su religión es INCOMPATIBLE con los valores occidentales”. Su timeline estaba lleno de ironías racistas.

Incluso, la alcobendense de 52 años se burló de las tendencias que, con un cambio hacia políticas más inclusivas, hacían que los Oscar consideraran a películas como Nomadland y el año siguiente a Coda. “Cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo”, expresó con sorna en abril del 2021.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo — sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025

“No sabía si estaba viendo un festival afrokoreano, una manifestación Blacklivesmatter o el 8M. Aparte, una gala tan fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo que es cojo”, escribió la actriz. Al ser cuestionada por CNN en una entrevista por el contenido de los posts, Gascón aseveró: “No he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie”.

Fue la primera declaración de la catapultada a la fama por Nosotros, los nobles luego del consolidado trance tras el que el resto del equipo de Emilia la abandonó a su suerte. Gascón, quien llamó al afroamericano George Floyd —asesinado por el policía blanco Derek Chauvin— un “drogata” casi al tiempo en que pedía que España expulsara a los “putos moros”, pidió perdón el 2 de febrero.

“Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente y en mi futuro”, recalcó ante las cámaras y la conducción de Juan Carlos Arciniegas, en una conversación en la que se negó a renunciar a su nominación a la estatuilla, histórica, aunque con méritos probablemente cuestionables.

El ambiente adverso para una ocasionalmente tachada como racista Emilia Pérez, que ve cómo, pese a ganar su única nominación en los Goya, se termina su combustible de cara a los Oscar —programados para el 2 de marzo y cuya fecha no se movió tras los incendios de Los Ángeles—, ganó una acelerada en medio de su debacle gracias a los Critics' Choice Awards y los BAFTA.

Tanto la crítica especializada como la asociación británica coronaron a Emilia en su categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero y Mejor Película de Habla no Inglesa, equivalentes de la categoría de Mejor Pellícula Internacional en los Oscar, en los que la cinta gala enfrenta, por ejemplo, a la reivindicativa brasileña Ainda Estou Aqui o la mordaz Pigen med nålen, de Dinamarca.

LONDRES (Reino Unido), 16/02/2025.- La actriz brasileña Fernanda Torres posa en la alfombra roja de los EE BAFTA Film Awards de 2025, en el Royal Festival Hall. EFE / ANDY RAIN Ampliar

Jacques Audiard, el director de Emilia Pérez, está nominado en el Oscar de Dirección, una categoría en la que ya perdió en los Golden Globes ante Brady Corbet, el cineasta estadounidense ganador del León de Plata, del Festival de Venecia, por su filme de tres horas y media The Brutalist, que reclutó al posible ganador del Oscar a Mejor Actor Adrien Brody para ser nuevamente un sobreviviente del Holocausto.

Brody fue en 2022 también un judío que se escapó de las garras de los campos de concentración, en la narrada a fuego lento The Pianist, con la que perdió en el BAFTA, el premio en el que se reivindicó este año en su ruta hacia el Oscar. El neoyorkino ya se hizo con el Globo de Oro, el Critics' Choice y el BAFTA, y perdió ante Colman Domingo (Sing Sing) el Satellite, de la Academia Internacional de Prensa.

La categoría de Mejor Dirección en los Oscar podría ser de las más reñidas. Brady Corbet ganó en los Golden Globes; Jon M. Chu, en los Critics' Choice por Wicked, y en los últimos siete años quien gana con la crítica ha ido directo al Oscar —aunque este año Chu no está nominado en la Academia—, y el Directors Guild of America (DGA, el Sindicato de la Dirección) ensalzó a Sean Baker, por Anora.

Baker, estadounidense de 53 años, levantó el 7 de febrero el Critics' Choice de Mejor Película para la cinta en la que Mikey Madison —candidata al Oscar de Mejor Actriz, ganadora del BAFTA en la categoría y finalista en las demás premiaciones principales ante Demi Moore, de The Substance— interpreta a Ani, una trabajadora sexual que se enamora del hijo de una pareja oligarca rusa.

Anora, de la compañía productora y distribuidora intependiente Neon, luego ganó en los DGA Awards y los Producers Guild Awards (PGA), del Sindicato de la Producción. Solamente seis películas ganadoras de los premios de ambos sindicatos han perdido el Oscar a Mejor Película desde 1994: Apollo 13, Saving Private Ryan, Shakespeare in Love, Brokeback Mountain, Gravity, La La Land y 1917.

Desde 1989, la primera entrega de los PGA, solo diez triunfadoras en los PGA no lo han sido en el Oscar de Mejor Película. En los últimos diez años la cifra es apenas de tres. En 2016, The Big Short fue la elegida por el PGA, pero los Oscar se fueron con Spotlight; en 2017, La La Land encabezó los PGA, pero en los Oscar perdió, con un anuncio controversial que fue un “error”, frente a Moonlight.

Y en 2020 la bélica 1917 se desvaneció ante el merecido triunfo de la coreana Parasite. Los PGA premian tanto al cine como a la televisión. En la pantalla grande existen dos categorías clave en la temporada de premios: Outstanding Producer of Theatrical Motion Picture, o simplemente el PGA en Películas, que fue el de Anora, y el de Animated Theatrical Motion Picture, de películas animadas.

The Wild Robot fue la ganadora en la categoría de animación, y el 9 de febrero se consolidó como fuerte competidora para el Oscar a Película Animada al hacerse con el Annie Award, de la International Animated Film Association, a Mejor Película. En 2024, Spider-Man: Across the Spider-Verse se lució en los Annie, pero los Oscar escogieron a The Boy and the Heron, de Hayao Miyazaki.

El filme de Chris Sanders sobre un robot asistente que se convierte en una madre adoptiva de un ganso en un planeta lejano se llevó todas las categorías a las que estuvo nominada, mientras que la letona Flow obtuvo Mejor Película Animada Independiente y Mejor Guion. La disputa entre la de DreamWorks y la independiente no fue solucionada en los BAFTA.

Conclave, de Reino Unido y Estados Unidos, y del alemán Edward Berger, fue la película más nominada en los premios de la British Academy, con doce menciones, incluyendo las de Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Le siguió Emilia Pérez. El 17 de febrero, la intrigante disputa entre curas conservadores y progresistas por elegir a un papa hizo notar su localía.

Congratulations to the cast and crew of CONCLAVE on their four BAFTA Award wins. #EEBAFTAs



🏆Best Picture

🏆Best Editing

🏆Best Adapted Screenplay

🏆Outstanding British Film pic.twitter.com/LU8aklL54U — Conclave (@conclavethefilm) February 16, 2025

La cinta se quedó con los BAFTA de Mejor Película, Mejor Película Británica, Mejor Guion Adaptado y Edición. “Vivimos en una crisis de la democracia. Las instituciones que nos solían unir hoy nos dividen. A veces resulta difícil mantener la fe, pero para eso hacemos películas y para eso hemos esto este filme. En todo hay grietas, por ahí entra la luz”, dijo Berger al recibir el galardón de Mejor Película.

El favoritismo del drama adaptado en su libreto por Peter Straughan, quien devoró la novela homónima de 2016 de Robert Harris, llegó en medio de una carrera hacia el Oscar a Mejor Película dominada casi totalmente por Anora y The Brutalist, lo que significa que, aunque existe una palpable tendencia en favor de la comedia, el veredicto final aún es un enigma.

Berger se convirtió en director de dos ganadoras del BAFTA a Mejor Película. La primera fue All Quiet on the Western Front, nominada al Oscar a Mejor Película que en 2023 ganó Everything Everywhere All At Once. Hasta ahora, la cinta protagonizada por Ralph Fiennes se ha coronado en la Asociación de Críticos de Cine de Carolina del Norte y en el Círculo de Críticos de Cine de Oklahoma.

La cantidad de premios que Conclave se llevó en los BAFTA empató, precisamente, con la de The Brutalist. La obra de tres horas y media de Corbet, protagonizada por Adrien Brody, se llevó la estatuilla con forma de máscara en Mejor Actor —para Brody, quien se reivindicó más de veinte años después de perder en la categoría con The Pianist—, Dirección, Banda Sonora y Fotografía.

The Substance celebró el BAFTA a Mejor Maquillaje y Peluquería, con el que Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon, Fréderique Arguello y Marilyne Scarselli esperan el triunfo en los Oscar, sobre todo luego de ganar también en Mejor Maquillaje Contemporáneo y Mejores Efectos Especiales de Maquillaje en los MUAHS Awards, del Sindicato de Maquillistas.

El musical adaptado de la obra de Broadway Wicked ganó en Diseño de Producción y en Diseño de Vestuario, una categoría reñida en la Academia de Hollywood, en la que enfrenta a Nosferatu, con la que Linda Muir ganó en los Costume Designers Guild Awards, los premios del Sindicato de Diseñadores de Vestuario, en Mejor Vestuario en una Película de Época.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 06 DE FEBRERO: Steven Norman Lee, Linda Muir y Paul Tazewell asisten a la fiesta posterior a la 27ª edición de los Costume Designers Guild Awards. Getty Images para CDGA / Randy Shropshire Ampliar

Aunque tanto Muir como Paul Tazewell (Wicked) y Lisy Christl (Conclave) recibieron premios del Guild y están nominados a Mejor Diseño de Vestuario en los Oscar, la tradición ampara a la de Canadá. Desde la primera premiación del Sindicato, en 1999, los Oscar han favorecido a quien gane en Period Film. Las excepciones solamente han sido tres: Mad Max: Fury Road, Black Panther, y su secuela.

Con dos BAFTA, Wicked, el musical pese al cual Jon M. Chu no fue nominado a Mejor Dirección en los Oscar, coincidió con A Real Pain, Dune: Part Two y la local animada a través de stop-motion Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl.

Los Golden Globes premiaron a la letona independiente Flow, mientras que los Critics' se decantaron por The wild Robot, que ganó en los Saturn Awards y en siete categorías en los Annie, del Sindicato de la Animación, en los que Flow obtuvo Mejor Película Independiente y Mejor Guion.

El nuevo capítulo en la saga británica de Wallace y Gromit fue ungido tanto por los BAFTA como por los Satellite Awards. La categoría de Mejor Película Animada es un enigma para unos Oscar en los que Inside Out 2 —de Disney y nada aplaudida en la gala de los BAFTA— parece la gran derrotada.

Zoe Saldaña, la abogada Rita Mora Castro y la verdadera protagonista de Emilia Pérez, parece estar esperando un Oscar seguro —tanto como ‘El mal’, una de las dos nominadas a Mejor Canción para Emilia—. La de ascendencia dominicana encara como rivales en Mejor Actriz de Reparto a Monica Barbaro (A Complete Unknown), Felicity Jones (The Brutalist), Isabella Rossellini (Conclave) y Ariana Grande.

Si Grande, Galinda en Wicked, gana, sería la segunda cantante en la historia en llevarse la categoría, después de que lo lograra la EGOT Jennifer Hudson en 2007 gracias a Deamgirls. Grande empató con Saldaña en los Astra Film and Creative Arts Awards y se embolsó algunas premiaciones anglosajonas, como la de la San Diego Film Critics Society.

No obstante, la cantautora de 31 años perdió en varias paradas clave hacia los Oscar, como los Golden Globes y los Critics' Choice, y está a la espera de la catapulta más importante de la temporada, los Screen Actors Guild Awards (SAG) el 23 de febrero, después de las votaciones finales. La gala, que será transmitida en Netflix, podría terminar de consolidar a Brody, Saldaña y a Kieran Culkin.

Desde 2010, cuando Jeff Bridges —por Crazy Heart— fue el mejor actor en los Oscar y Sandra Bullock, la mejor actriz —por The Blind Side—, la costumbre es que el Sindicato de Actores sea una garantía casi irrevocable de que la estatuilla de marzo le será otorgada a las mismas personas que celebren en febrero. Son contadas las excepciones, como Denzel Washington y Casey Affleck en 2017.

Entre sindicatos y círculos de crítica, la temporada de premios ha avanzado y se prepara para la llegada de los Oscar. Antes del fin de las votaciones finales, la Latino Entertainment Journalists Association (LEJA) entregó sus séptimos premios anuales, seleccionando a Sing Sing como mejor película. Tras el fin de las votaciones de los Oscar, quedan algunas premiaciones antes de la mayor gala del séptimo arte.

Aunque los entrantes premios ya no llevarán la balanza hacia direcciones específicas, podrían ser indicadores de qué pasará el 2 de marzo en el Dolby Theatre bajo la conducción del comediante Conan O’Brien, como los Cinema Audio Society Awards, del gremio de profesionales del audio cinematográfico, o los Film Independent Spirit Awards, en los que compiten cuatro candidatas a Mejor Película.

Voting for the 97th #Oscars closes today at 5pm PT/8pm ET!



Tune into ABC and Hulu on March 2nd to see who will win. — The Academy (@TheAcademy) February 18, 2025

El 23 de febrero, por ejemplo, serán los American Society of Cinematographers Awards (ASC), del Sindicato de la Cinematografía o Fotografía. En 38 años, dieciocho películas ganadoras del ASC han ido directo al Oscar de Fotografía, incluyendo a Oppenheimer, con Hoyte van Hoytema, el año pasado. Y, el mismo día, la edición 72 de los Golden Reel, de los Motion Picture Sound Editors (MPSE)

La ceremonia de los Oscar marcará el fin de una temporada de premios del cine marcada por la devastación de los incendios de Los Ángeles, que llevaron a reprogramar dos veces las votaciones iniciales y las nominaciones. La resiliencia posterior a las llamas hizo presencia, por ejemplo, en los Grammy, en los que el cuerpo de bomberos de Los Ángeles presentó el premio al Álbum del Año.

Halle Nerry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Rhoopi Goldber, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Phoeler, June Squibb y Bowen Yang presentarán algunos de los premios en el tradicional teatro del Paseo de la Fama, así como los ganadores y las ganadoras del año pasado en las categorías de actuación, Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph y Emma Stone.

La edición 97 de los Oscar ya marcó algunos hitos, como la nominación de la brasileña Fernanda Torres en la categoría de Mejor Actriz, creando así el primer dúo madre-hija nominado, pues su madre, Fernanda Montenegro —presente también en la nominada a Mejor Película y Mejor Película Internacional I’m Still Here—, fue candidata en 1999 por Central Station.