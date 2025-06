Protección no es eterna: director de UNP explicó retiro del esquema de seguridad a exministro Pinzón

Luego de conocerse que la Unidad Nacional de Protección (UNP) notificó al exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón sobre el retiro de su esquema de seguridad, el director de la entidad, Augusto Rodríguez, explicó por qué se tomó la decisión.

El director de la UNP fue enfático en decir: “la protección no es eterna, los funcionarios tenemos que ir entregando los bienes del Estado porque no son de por vida, si así fuera entonces sencillamente no alcanzaría ningún presupuesto”.

Por eso, Rodríguez también dijo: “él (Pinzón) ya tuvo durante un tiempo, como ordena la norma, un esquema de protección, pero ya pasado un tiempo hay la necesidad de retirarlo (el esquema), porque el motivo por el cual lo tenía era en virtud del cargo, no del riesgo”.

El exministro de Defensa del Gobierno del expresidente Santos, Juan Carlos Pinzón, se pronunció tras recibir la notificación: “Hoy mismo he sido notificado del retiro de las medidas de seguridad por parte de la UNP, por parte del Gobierno Petro”.

También advirtió sobre el clima de inseguridad que atraviesa Colombia. “El país vive horas muy difíciles. Hoy han ocurrido cerca de 20 atentados terroristas en el sur del país, en el Pacífico colombiano, dejando varias víctimas, los colombianos en general tienen miedo, están atormentados por los violentos, sienten temor de salir a trabajar, de mandar a sus hijos al colegio”.